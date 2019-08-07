07.08.2019 09:10 693

Частным микрофинансовым организациям (МФО) теперь будет запрещено заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем. Таким образом, новый закон, который сегодня публикует "Российская газета", позволяет не допустить ситуаций, когда люди лишаются жилья из-за незначительных по сравнению с его стоимостью микрокредитов. Появление закона фактически стало ответом на волну жилищного рейдерства.

Из документа следует, что теперь запрещается выдача микрозаймов под залог жилого помещения заемщика или иного физлица-залогодателя. Также МФО не смогут выдавать займы под залог доли в праве на общее имущество и под залог права требования дольщика по договору долевого участия в строительстве. В итоге у МФО все же остается возможность выдавать потребительские займы под залог помещений, но только не жилых.

Эти требования вступают в силу с 1 ноября 2019 года. При этом они не будут распространяться на МФО, учредителями, акционерами или участниками которых являются Российская Федерация, ее регионы или муниципалитеты.

Разработку и принятие закона инициировали председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также представители всех фракций. Тему начали широко обсуждать в апреле этого года — о вероятном запрете выдачи потребительских займов под залог жилья тогда сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она уточняла, что запрет нужен для предотвращения мошенничества с недвижимостью.

Активной выдачей микрокредитов под залог жилья ранее занимались несколько МФО, все они на данный момент исключены из реестра Банка России и не могут вести легальную деятельность. Практику таких выдач нельзя назвать добросовестной, фактически это прикрытие для мошеннических схем по отъему недвижимости (например, оформление микрозайма под залог недвижимости с соглашением об отступном с открытой датой).

Впрочем, изменения правил выдачи микрозаймов под залог жилья не единственные в публикуемом "Российской газетой" законе. Новации также касаются правил функционирования и регулирования работы МФО.

Так, новый закон предусматривает установление требования к размеру собственных средств микрокредитной компании (МКК, микрофинансовых организаций с ограниченным функционалом) с действующих сейчас 10 тысяч рублей до 5 миллионов. Это увеличение будет поэтапным по миллиону рублей в год — до 1 июля 2024 года.

Для всех видов МФО также вводятся дополнительные возможности по идентификации клиентов, в том числе делегирование права на проведение такой идентификации банкам. Кроме того, МФО смогут идентифицировать клиентов через государственные информационные системы. Вячеслав Володин ранее указывал, что эта мера позволит пресечь получение займов мошенниками с помощью чужих паспортных данных.

Для того чтобы не допустить на финансовый рынок недобросовестных участников и исключить доступ недобросовестных лиц к управлению МКК, ужесточаются требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев таких компаний по аналогии с существующими требованиями к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрофинансовых компаний (МФК).

Публикуемый закон — еще один шаг в ужесточении регулирования микрофинансового рынка, начавшегося с 2019 года. Так, с начала года уже вступили в силу ограничения, инициированные Банком России. Ключевым нововведением стало ограничение ежедневной ставки по потребительскому займу одним процентом. Кроме того, максимальный объем выплат, который кредиторы могут потребовать с заемщика, сократился до двукратной величины от суммы кредита (с 2020 года она станет полуторакратной).

По данным двух кредитных бюро, во втором квартале 2019 года МФО впервые за два года снизили выдачу микрозаймов. Это следствие переориентации микрофинансового рынка с коротких займов "до зарплаты" в пользу более "длинного" кредитования. Участники рынка также ждут продолжения идущего процесса его консолидации — клиентов мелких МФО получат крупные игроки.

Роман МАРКЕЛОВ