07.08.2019 09:30 614

В Сбербанке появилось подразделение SberHealth, которое займется медицинскими услугами. Среди направлений работы – ДНК-тесты, телемедицина, разработка искусственного интеллекта и продажа медицинских товаров и услуг.

Сбербанк начал поиск руководителей для медицинского подразделения SberHealth. Об этом сообщил на личной странице в Facebook управляющий директор направления eHealth дирекции по развитию экосистемы Sber X Антон Собе-Панек.

Как следует из его сообщения, Сбербанк ищет руководителей для шести направлений, среди которых телемедицина, искусственный интеллект в медицине, продажа товаров и услуг онлайн и ДНК-тесты. От претендентов требуется подходящий опыт работы, желательно профильное образование (связанное с медициной или биотехникой). От руководителей требуют, чтобы они занимались в том числе дочерними предприятиями, инвестициями, взаимодействием с технологическими лабораториями Сбербанка и партнерами.

Ранее Сбербанк официально не сообщал о запуске нового проекта. Запись Собе-Панека опубликована 3 августа, на нее обратил внимание РБК. Пресс-служба Сбербанка сообщила, что сейчас в индустрии здравоохранения компания представлена только сервисом онлайн-записи к врачам DocDoc.ru. Информация о новых продуктах и сервисах «станет доступной при их запуске», добавила пресс-служба.

Сбербанк приобрел DocDoc.ru в мае 2017 года. Банк отмечал тогда, что приобретение стало «важным шагом» по построению «цифровых экосистем, направленных на максимально широкое удовлетворение потребностей клиента». Пресс-служба банка также указала, что DocDoc.ru планирует стать «полноценной e-health-платформой, которая будет объединять в себе такие сервисы, как телемедицина, медицинская карта, «второе мнение», доставка лекарств и другие».

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

