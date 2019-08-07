07.08.2019 09:50 701

Банк должен отменить начисление неустойки за просроченные платежи с даты начала ипотечных каникул, следует из разъяснений Банка России в ответ вопросы Ассоциации банков "Россия".

Закон об ипотечных каникулах допускает, что заемщик может потребовать начала льготного периода "задним числом", выбрав любую дату в пределах двух месяцев, предшествующих подаче требования банку о приостановке или снижении платежей. Вопрос банкиров касался неустойки, начисленной за просроченную задолженность, которая образовалась между этими двумя датами — начала каникул и подачи требования.

Банк России обращает внимание, что платежи, которые не были уплачены в соответствии с измененными условиями договора (в рамках предоставленного заемщику льготного периода), не могут рассматриваться в качестве просроченной задолженности, и делает вывод, что начисление неустойки с даты начала льготного периода за неуплату этих платежей необоснованно, в том числе если эта дата предшествует дате обращения заемщика с требованием.

Банк России ответил также на ряд других вопросов, связанных с применением нового закона (как писала "РГ", банки предупреждали, что ряд норм потребует разъяснений).

На вопрос банкиров о том, может ли банк продолжать начислять проценты по долгу в течение льготного периода, Банк России ответил, что законом предусмотрено фиксирование в качестве обязательств заемщика платежей, которые должны были быть уплачены заемщиком в течение этого периода исходя из изначальных условий договора. При этом ЦБ считает, что речь идет как о платежах по погашению суммы основного долга, так и о процентах по договору.

Игорь ЗУБКОВ