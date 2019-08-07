07.08.2019 10:00 627

Объем неконкурентных государственных закупок постоянно растет и достиг 63,7% в первом полугодии 2019 года, подсчитали эксперты НИУ ВШЭ на основе данных Минфина. Текст аналитической записки ВШЭ есть в распоряжении РБК.

Закупки у единственного поставщика формально снижаются

Наибольший объем прямых закупок у единственного поставщика приходится на контракты по актам президента или правительства у естественных монополий и на коммунальные услуги — 67% по данным за 2018 год. В отчете по результатам мониторинга закупок по 44-ФЗ Минфин сообщил о снижении доли таких закупок, однако официальный показатель маскирует неконкурентные закупки, изначально заявленные как конкурентные.

Согласно данным Минфина:

всего органы власти разместили извещения о закупках на общую сумму 4,4 трлн руб. за первое полугодие 2019 года;

на закупки у единственного поставщика пришлось лишь 9,1%, или 401 млрд руб., что на 19% меньше, чем в первом полугодии 2018 года.

Минфин акцентирует внимание лишь на прямых закупках у единственного поставщика. В то время как эксперты ВШЭ относят к неконкурентным еще и изначально конкурентные закупки (аукцион, конкурс, другие виды торгов), несостоявшиеся, из-за того что к ним был допущен всего один поставщик или вовсе никто не участвовал.

Таким образом, несмотря на падение доли госзакупок у единственного поставщика, общий объем неконкурентного сектора постоянно растет за счет увеличения несостоявшихся изначально конкурентных процедур, зафиксировали эксперты ВШЭ. «Неконкурентный сектор закупок растет за счет роста процедур, в которых участвует лишь один поставщик или никто не участвует», — пояснила РБК эксперт Института государственного и муниципального управления ВШЭ Марина Турчан.

Половина конкурентных процедур не состоялась

Как подсчитали эксперты ВШЭ, 54,6% изначально конкурентных закупок на общую сумму 2,4 трлн руб. были признаны несостоявшимися. Есть три основные причины неудавшихся электронных аукционов:

свыше 70% закупок не состоялось, так как была подана одна заявка или не подано ни одной;

в 8,6% случаев электронный аукцион был признан несостоявшимся из-за участия в торгах лишь одного участника;

другой распространенной причиной остается несоответствие заявки условиям аукциона.

Эксперты ВШЭ анализировали только закупки по 44-ФЗ, которыми руководствуются государственные и муниципальные органы власти, так как Минфин еще не опубликовал свежие данные о закупках госпредприятий по 223-ФЗ.

Минфин не привлекает должного внимания к проблеме постоянного роста неконкурентного сектора закупок в России, считают эксперты ВШЭ. «Мониторинговые отчеты готовит тот же самый орган власти, деятельность которого является предметом мониторинга. Результат этого — отсутствие объективной картины о состоянии закупочной системы и неэффективность работы контрактной системы в целом», — подчеркивается в материале ВШЭ.

Но, как сообщила РБК пресс-служба Минфина, относить несостоявшиеся конкурентные закупки к неконкурентному сектору некорректно. «Закупки у единственного поставщика вследствие признания конкурентных закупок являются очередным этапом одной и той же и именно конкурентной процедуры. В данном случае заказчик не осуществлял отбор поставщика по своему усмотрению, с которым заключит контракт, или ограничил участие остальных. Это лишь последствия, наступившие по результатам конкурентной процедуры, которые говорят заказчику, куда идти дальше, если они наступили: в ФАС России для проверки результатов торгов, заключать контракт или на повторные торги», — пояснили в Минфине.

По мнению Минфина, к неконкурентным закупкам корректно относить прямые закупки у единственного поставщика, которые заказчики вправе, но не обязаны осуществлять по тем основаниям, которые предусмотрены законом. «Однако большинство таких оснований носят вынужденный характер, поскольку зависят от всей широты гражданско-правовых отношений, возникающих у заказчиков при осуществлении своей деятельности (различные текущие платежи, расчеты с естественными монополиями, водо-, тепло-, газо-, электроснабжение, закупка лекарств по решению врачебной комиссии и др.). В таких случаях проведение конкурентных торгов просто невозможно», — подчеркивают в Минфине.

Ольга АГЕЕВА