07.08.2019 10:20 764

Более половины россиян имеют непогашенные кредиты (51%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа (есть у РБК), проводившегося в конце июля 2019 года. Доля россиян с кредитами за два года сократилась на 6 процентных пунктов: в 2017 году она составляла 57%.

Наибольшей популярностью кредиты (ипотечные и необеспеченные) пользуются у молодых россиян в возрасте от 25 до 34 лет. 72% опрошенных из этой возрастной группы заявили, что у них или членов их семьи есть непогашенные кредиты. На втором месте идут респонденты в возрасте от 35 до 44 лет — 63% из них имеют кредиты. Менее закредитованными оказались граждане 60 лет и старше (31%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (37%).

Чаще всего кредиты берут жители сел и городов с населением меньше 100 тыс. человек (56 и 55% опрошенных соответственно). Брали ссуды и 54% жителей городов с населением от 500 тыс. до 950 тыс. человек. Меньше всего людей с кредитами в Москве и Санкт-Петербурге (40%).

Подавляющее большинство опрошенных, как и два года назад, не планирует брать кредиты в ближайшие шесть месяцев, хотя их доля немного снизилась и составила 84% в 2019 году против 87% в 2017 году. Самым популярным вариантом ответа у тех, кто готовится взять кредит в ближайшие полгода, стала ипотека (5%), затем идут кредиты на ремонт квартиры (4%) и покупку автомобиля (3%).

В перспективе двух-трех лет больше всего желающих брать кредиты в самой закредитованной группе заемщиков в возрасте от 25 до 34 лет (35% желающих), половина из них собирается взять жилье в ипотеку. Почти столько же желающих взять кредит (32%) среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет. Самый популярный ответ о желаемом предмете покупки — также недвижимость.

Два года кредитного бума

За последние два года сильнее всего снизилась закредитованность молодежи (в возрасте от 18 до 24 лет), в 2017 году 66% их них говорили, что в семье есть непогашенные кредиты, против 37% в 2019 году). На 11 п.п. сократилась доля респондентов в возрасте от 60 лет (до 31%). По всем остальным возрастным группам наблюдается либо небольшое снижение (максимум 4 п.п.), либо рост (максимум на 2 п.п.).

Если смотреть по местожительству, то сильнее всего доля тех, кто имел кредиты, сократилась в Москве и Петербурге — с 52% в 2017 году до 40% в 2019 году. Сравнимое снижение социологи зафиксировали в городах с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек (с 58 до 49%).

За 2017 год долг россиян по кредитам вырос на 12,7%, в 2018 году — на 22,4%. В начале года темпы роста кредитной нагрузки у населения ускорились — до 23,8% на 1 мая, причем необеспеченное кредитование показывало более высокие темпы роста — 25,2%. В последующие два месяца наблюдалось некоторое замедление розничного кредитования — до 22,8% в годовом выражении (на 1 июля), но серьезного охлаждения пока не произошло. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в первом полугодии 2019 года банки выдали 9,04 млн кредитов на покупку потребительских товаров (рост на 2,5% по сравнению с тем же периодом 2018 года).

Меньше заемщиков, больше долг

Результаты опроса свидетельствуют, что при росте кредитования у нас становится меньше людей, которые аккумулируют на себе больший объем долга, объясняет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Задолженность россиян по кредитам на 1 июля составила 16,2 трлн руб. против 14,8 трлн руб. на 1 января 2019 года и 12 трлн руб. на 1 января 2018 года, свидетельствуют данные ЦБ. В настоящее время у групп населения, которые больше всего склонны к использованию дополнительных ресурсов, средний доход на человека в домохозяйстве находится в районе 17–20 тыс. руб., говорит Орлова.

Данные опроса «в принципе соотносятся с данными, которые мы видим: средний чек стабильно растет по всем категориям кредитов — и по потребительским кредитам, и по автокредитам, и по ипотеке», говорит аналитик Moody's Светлана Павлова. По данным НБКИ, во втором квартале 2019 года средний размер выданных потребительских кредитов вырос на 6,9%, до 188,4 тыс. руб. «Соответственно, портфель растет быстрее, чем число заемщиков, возможно, рост обеспечивается за счет перекредитования определенных групп», — добавляет Павлова, указывая, что не все могут честно отвечать на вопрос, есть ли у них кредиты, например, иногда респонденты не принимают во внимание, что пользуются кредитным лимитом по банковской карте.

Угроза пузыря

Центробанк обеспокоен двузначным ростом потребительского кредитования в России и последовательно с ним борется. В этом году ЦБ уже повышал надбавки к риск-весам для банков при выдаче потребкредитов, а с 1 октября готовится вводить в регулирование показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН), который ухудшит банкам условия для кредитования клиентов с большой долговой нагрузкой. В дискуссию с регулятором вступил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его мнению, текущие темпы роста потребкредитов могут привести к образованию пузыря и даже к рецессии в 2021 году. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, считает, что риска образования пузыря нет.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ, Владимир ДЕРГАЧЕВ