07.08.2019 10:30 717

Как стало известно "Ъ", ВТБ приобрел одного из крупнейших операторов фискальных данных (ОФД) — компанию «Первый ОФД» у группы ЕСН Григория Березкина. Данная сделка позволит усилить позиции ВТБ на рынке эквайринга и даст доступ к массивам данных о конкретных тратах граждан, что полезно для оценки рисков, повышения лояльности и др. При этом компания продолжит работать со сторонними банками, и их смена акционера не смущает. По оценкам экспертов, сумма сделки могла составить 1–2 млрд руб.

О том, что ВТБ приобрел 100% компании «Энергетические системы и коммуникации» (бренд «Первый ОФД»), рассказали "Ъ" участники рынка. По их словам, сделка не афишировалась, и до последнего времени не было известно о планах ЕСН по продаже «Первого ОФД». Стороны сделки подтвердили "Ъ" информацию о продаже компании. В ВТБ сообщили, что планируют с помощью «Первого ОФД» предоставлять клиентам банка услугу передачи фискальных данных как часть комплексного продукта, включающего расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг и другие финансовые сервисы. Данные фискального оператора позволят банку усилить «систему мониторинга заемщиков, скоринговые модели, повышение конверсии за счет более точных таргетированных предложений клиентам». Планируется и предоставление сложных аналитических продуктов для производителей, развитие в области цифрового маркетинга. При этом в ВТБ отметили, что компания продолжит сотрудничество с другими банками. По словам управляющего партнера «Первого ОФД» Ирины Есипенко, синергетический потенциал для развития совместного бизнеса позволит усилить рыночные позиции компании.

На данный момент в реестре операторов фискальных данных ФНС числится 21 компания. «Первый ОФД» передает фискальные данные в режиме, близком к реальному времени, от контрольно-кассовой техники в ФНС. Компания обслуживает порядка 400 тыс. касс и входит в тройку крупнейших операторов фискальных данных страны с долей рынка 16%.

Стороны не раскрывают цену сделки, но, по оценкам экспертов, она может составлять не менее 1 млрд руб., хотя сделок по приобретению банками операторов фискальных данных на российском рынке до сих пор не было. «Основной интерес в приобретении компании, вероятно, связан не с экономическими показателями компании, а с возможностью получить доступ к данным, обрабатываемым ОФД. Данные о структуре чека являются очень ценными как при риск-менеджменте, так и при продвижении продуктов,— указывает директор компании "Картстандарт" Майя Глотова.— Именно совмещение финансовых данных и данных ОФД позволяет построить точный профиль клиента». По ее оценке, с учетом стратегической ценности актива сумма сделки может составить 1–2 млрд руб. По словам управляющего партнера ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, учитывая, что «Первый ОФД» — компания из сектора финтех, ее стоимость может достигать 8–10 годовых прибылей. Последние данные о прибыли компании доступны на 2017 год, по итогам которого она превысила 19 млн руб., таким образом, сумма сделки могла быть 1,5–1,9 млрд руб. «Рынок фискальных данных довольно насыщен, на нем уже сформировались лидеры, потенциал развития которых ограничен, поэтому в отношении "Первого ОФД" мог быть предусмотрен дисконт»,— считает он.

Опрошенные банки, которые работают с «Первым ОФД», отметили, что не намерены прекращать отношения с компанией из-за смены собственника. Как пояснил "Ъ" собеседник в одной из кредитных организаций, ВТБ не станет мешать бизнесу «Первого ОФД», а постарается дополнить его. «Для ВТБ это возможность предложить вместе с эквайрингом и фискализацию данных "через одни руки",— полагает другой собеседник "Ъ" из числа банкиров.— Это позволит усилить позиции ВТБ на рынке эквайринга и "Первого ОФД" в борьбе с основными конкурентами». По оценкам участников рынка, на данный момент ВТБ занимает второе место на рынке эквайринга, уступая лишь Сбербанку (доля около 60%). Расстановку сил эта сделка не изменит, но позволит увеличить долю ВТБ в эквайринге и за счет предложения клиентам из числа торгово-сервисных предприятий комплексного набора услуг, сходятся во мнении собеседники "Ъ".

Ксения ДЕМЕНТЬЕВА