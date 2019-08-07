Рубль дорожает в начале биржевых торгов среды, игнорируя нефть вблизи 7-месячных минимумов, а также сохраняющееся в целом настороженное отношение к риску из-за торгового-валютных споров между США и КНР.

Дилер крупного российского банка в числе причин относительной текущей устойчивости рубля назвал продолжение перепозиционирования после падения курса в начале августа: "Слишком сильно некоторые игроки перезаложились на риск санкций, и с понедельника отыгрываем назад, плюс, Россия меньше других может пострадать от торговых войн, а ее внешнеторговые и внешнеэкономические показатели фундаментально пока ОК".

К 10.25 МСК котировки доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,11, и российская валюта набирает четверть процента от уровней предыдущего биржевого закрытия.

В паре с евро рубль к 10.15 МСК был у отметки 72,93, и здесь рубль также набирает около четверти процента.

Баррель нефти марки Brent оценивается в $58,65 (-0,5%), что близко от минимального значения с 8 января, $58,55, достигнутого накануне.

На форексе с начала дня смешанная динамика, ряд ЕМ-развивающихся валют пытается расти, с сырьевыми не все так однозначно в условиях удешевления нефти и ряда товарных позиций, юань остается вблизи 11-летних минимумов, а хуже других выглядят сейчас антиподы после неожиданного снижения новозеландским ЦБ ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов до 1% годовых.

Пара евро/доллар показывает минимальные изменения вблизи $1,12, одновременно доллар дешевеет к безопасной иене.

Тема сложных торговых отношений Вашингтона и Пекина останется основным источником рыночной турбулентности на ближайшее время, в фокусе же внимания локального валютного рынка может быть сегодняшний аукцион Минфина по размещению 5-летних ОФЗ, актуальный после введения второго пакета "химических" санкций США против РФ, где в итоге не оказалось драматических запретов, которые вынудили бы иностранных инвесторов покидать рублевые активы.

"Согласно выставленным России ограничениям заимствований на внешних рынках, мы полагаем, санкции в моменте далеко не главный фактор беспокойства. Рынки ищут определенности в вопросе допустимых масштабов девальвации китайского юаня и коррекции сырьевых котировок, пределы коррекции которых значимы для рубля. Вполне вероятно, что стабильность курса в ходе вчерашней сессии привлечет покупателей на аукцион", — говорится в обзоре Росбанка.

Поддержкой рублю, как одной из важных валют, используемых в кэрри-трэйд, могут выступать растущие ожидания сентябрьского снижения ставки ФРС.

Сейчас фьючерсы на ставку ФРС оценивают вероятность ее сентябрьского снижения в 66%, сохранения текущего диапазона 2,00-2,25 — 34%.

Владимир АБРАМОВ