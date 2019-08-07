07.08.2019 15:00 806

На вторичном рынке недвижимости растет число случаев мошенничества. За последние пять лет их стало больше на 7,5%, подсчитали специалисты агентства "ИНКОМ-Недвижимость". Они рассказали о самых популярных схемах обмана.

Притворные сделки

Говоря о притворной сделке, риелторы имеют в виду подмену договора продажи договором дарения. Этот метод используется при так называемых рейдерских захватах квартир или из желания причинить вред другим дольщикам, например, при конфликте между родственниками. "Это тот случай, когда собственник доли дарит ее совершенно постороннему человеку, нарушая право других дольщиков на выкуп доли, — пояснил Сергей Шлома, директор департамента вторичного рынка "ИНКОМ-Недвижимость". — Согласно законодательству, продавец доли обязан предложить ее сначала сособственникам, а в случае их отказа вправе продать эту долю другому покупателю, но по той же цене, что была объявлена ранее. Чтобы обойти это требование закона, вместо продажи заключается сделка дарения, которая является ничтожной".

Намеренное уменьшение стоимости квартиры в договоре купли-продажи

Хотя подобных случаев на рынке недвижимости не так много, риелторы все равно предупреждают покупателей не принимать предложение продавца указать в договоре купли-продажи гораздо меньшую сумму, чем реальная стоимость квартиры, чтобы не стать жертвой преступного умысла. Например, покупатель согласился указать в договоре купли-продажи сильно заниженную цену жилья — скажем, три миллиона рублей вместо реальных восьми миллионов. Разница между двумя суммами закладывается в банковскую ячейку и после регистрации сделки продавец забирает деньги. Затем сам же бывший собственник оспаривает сделку на основании того, что для него она была убыточной, так как квартира стоит гораздо больше, поэтому он готов отказаться от соглашения и вернуть покупателю три миллиона рублей. А как же получить обратно оставшиеся пять миллионов рублей? "Если продавец не давал расписки в получении этих денег, то доказать факт мошенничества и взыскать с него всю сумму будет крайне сложно", — отметил Шлома.

Продажа объектов с неясной юридической историей — например, с нарушением порядка приватизации или после конфликтов между собственниками

Если говорить о чисто мошеннических случаях, то здесь можно выделить примеры, когда собственник, продающий квартиру, намеренно скрывает от покупателя информацию о других лицах, имеющих права на нее. "Всегда нужно тщательно проверять сведения о людях, проживавших на продаваемой жилплощади, — советует Шлома. — Вот вполне реальная ситуация: муж и жена живут в неприватизированной квартире, но отношения между ними портятся, супруги расстаются и разъезжаются. Желая стать единоличным собственником жилья, женщина подает заявление о том, что ее муж пропал без вести, хотя она может прекрасно знать, что он живет, например, у другой женщины. В дальнейшем по решению суда его вообще признают умершим (такое возможно, если о разыскиваемом нет вестей по месту его жительства более пяти лет). Жена единолично приватизирует квартиру и вскоре ее продает. Через некоторое время мужчина "воскресает" и заявляет о своих правах на недвижимость в судебном порядке, оспаривая все сделки с квартирой.

Юлия КРИВОШАПКО