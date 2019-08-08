08.08.2019 08:10 431

ЦБ обсуждает с банками и платежными системами необходимость создания общего для отрасли резервного процессингового центра. На него участники финансового рынка смогут переводить обработку трансакций в экстренных ситуациях — например, при введении новых санкций, рассказали «Известиям» четыре источника в банковских кругах. Центр предлагают запустить на базе одной из кредитных организаций, уже попавших под международные ограничения: в качестве основного варианта рассматривается Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) в Крыму. Там заявили, что технически способны взять на себя функцию резервного процессингового центра, хотя официальное предложение от ЦБ им не поступало. Отрасль действительно нуждается в таком «запасном аэродроме», заявил председатель комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков. Эксперты его точку зрения поддержали, уточнив, что это соответствует международным практикам.

Запасной игрок

На базе одной из кредитных организаций, попавших под санкции, планируется создать общий для участников отрасли резервный процессинговый центр (обрабатывает операции по картам, онлайн-платежи, переводы и так далее). Такая дискуссия ведется с ЦБ, рассказали «Известиям» четыре источника на финансовом рынке. Резервный центр требуется для того, чтобы не допустить остановки платежей в ситуациях, когда, например, основной провайдер услуги по тем или иным причинам отключит банк от своих сервисов.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Риски, связанные со сбоями в системе платежей, стали очевидны после того, как клиенты попавшего под американские санкции Еврофинанс Моснарбанка не смогли воспользоваться своими карточками Visa и MasterСard.

Резервный центр предлагается учредить на базе РНКБ в Крыму, сказал «Известиям» источник, близкий к ЦБ. В банке «Известиям» сообщили, что не получали официальных запросов от регулятора на эту тему, однако технически способны выступить в качестве запасного провайдера процессинга для российских финансовых структур.

Топ-менеджер крупной частной кредитной организации объяснил необходимость создания резервных мощностей недостаточной стабильностью финансовой системы в целом.

— Невозможно защитить организации, просто запретив иностранцам вводить против нас санкции (ранее были приняты поправки к законодательству, не позволяющие иностранным операторам отключать российские банки под угрозой штрафа. — «Известия»), — сказал он.

В Банке России на просьбу «Известий» прокомментировать возможность создания резервного центра сообщили: для того чтобы минимизировать риски прекращения оказания процессинговых услуг, были приняты поправки к законам о национальной платежной системе и ЦБ. Они предусматривают «установление регулятором требований по обеспечению информационной безопасности, запрет на одностороннее приостановление обслуживания банков, а также ответственность за нарушение данного запрета в виде значительного штрафа». При этом планы учредить такой центр там не подтвердили, но и не опровергли.

Председатель комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков заявил «Известиям», что положительно относится к созданию такого «запасного аэродрома». Он уточнил, что ранее уже обращался к ЦБ с предложением учредить процессинговый центр на базе НСПК, который бы обрабатывал платежи не только по картам «Мир», но и международных систем (они пользуются собственными мощностями, расположенными по всему миру). Впрочем, обязывать банки дополнительно платить за услуги резервного провайдера, по его мнению, было бы несправедливо.

Общие правила

Требования к критической инфраструктуре глобальных финансовых институтов, например Банка международных расчетов, предусматривают использование не менее трех процессинговых центров, причем в разных географических зонах, рассказала президент Национального платежного совета Алма Обаева. Контакт с резервными центрами может поддерживаться в «холодном режиме» — фактически они не используются, но готовы оперативно принять на себя нагрузку, уточнила она. Исходя из ситуации с Еврофинанс Моснарбанком, создание резервного центра, надежность которого будет подтверждена регулятором, она считает целесообразным.

В случае если такой провайдер появится, банкам придется провести с ним интеграцию и затем поддерживать в нем данные о клиентах — балансы карт, лимиты — в более-менее актуальном состоянии, рассказали в компании «БПЦ Процессинг». Также понадобится проводить «учения» — проверять, что данные из основного центра выгружаются в резервный, уточнили там. Всё это требует дополнительных затрат, хотя возможность переключиться на альтернативного провайдера у банка должна быть, уверены в «БПЦ Процессинг». Впрочем, предусмотреть возможность оперативно перенести в резервный центр обработку трансакций для оплаты картой и снятия наличных не составит труда, полагает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

В большинстве случаев банк полноценно строит организационно-технологическое взаимодействие с одним провайдером, сказал «Известиям» руководитель IT-блока банка «Открытие» Сергей Русанов.

— Можно сделать резервирование на уровне второго провайдера (речь идет о некрупных банках, работающих через внешний сторонний процессинг), но мне такие случаи неизвестны. Это практически двойные затраты, и немногие банки на это пойдут. Дешевле сделать капвложения в собственный процессинг, — считает топ-менеджер.

Как ранее говорил «Известиям» топ-менеджер крупного частного российского банка, среди отечественных финансовых организаций нет ни одной, которая бы абсолютно не зависела от западного программного обеспечения. По его словам, полное импортозамещение на сегодняшний день невозможно ни технически, ни финансово, поэтому приходится работать «с зажмуренными глазами». Как ранее оценивали в «БПЦ Процессинг», около половины российских банков пользуются услугами сторонних организаций, большинство из которых — компании с иностранным капиталом.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ

