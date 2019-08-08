08.08.2019 08:30 461

В отличие от коллекторов, банки не должны штрафоваться за нарушения закона о взыскании долгов физлиц, считает Верховный суд (ВС). По сложившейся практике судебные приставы штрафовали за чрезмерное воздействие на должников как коллекторские агентства, так и банки. Слом тенденции, уверены эксперты, приведет к злоупотреблениям со стороны банковских работников.

В обзоре судебной практики портала «Гарант» в начале недели появилась информация о прецедентном решении Верховного суда. Как следует из материалов дела, в 2015 году заемщик взяла в Плюс-банке автокредит, по которому перестала платить. В 2018 году сотрудники банка, пытаясь взыскать задолженность, в социальной сети начали отправлять должнику сообщения, а также размещали записи на страницах ее знакомых, «оказывая на нее психологическое давление с использованием нецензурных выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство», в том числе «с использованием угроз применения физической силы и причинения вреда здоровью». Также банк взаимодействовал с третьими лицами, «допустив при этом раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности, ее взыскании и других персональных данных должника неограниченному кругу лиц».

После того как должник пожаловалась в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) на нарушения законодательства по взысканию просроченной задолженности (230-ФЗ), приставом УФССП по Республике Башкортостан в отношении банка был составлен протокол об административном правонарушении. Суд первой инстанции оштрафовал банк на 20 тыс. руб., вышестоящие судебные инстанции подтвердили правомерность решения. Однако банк оспорил эти действия в Верховном суде, который признал, что со стороны банка были допущены нарушения 230-ФЗ, однако указал, что субъектами ч. 1 ст. 14.57 КоАП (где определяются меры наказания) являются «кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах (за исключением кредитных организаций)». Плюс-банк не являлся «субъектом вмененного административного правонарушения», и штраф был отменен.

Вопрос о правомерности распространения данной нормы КоАП на кредитные организации до решения ВС поднимался неоднократно. Банки наравне с коллекторами штрафовала ФССП, однако ЦБ считал, что кредитные организации штрафоваться не должны (см. "Ъ" от 31 августа 2017 года).

Для устранения коллизии Минюстом был разработан законопроект, который должен был убрать спорную формулировку. Однако Банк России не поддержал его в части распространения административной ответственности на кредитные организации. Тогда в ЦБ заявили, что «право применения регулятором мер воздействия к кредитным организациям», в том числе при нарушении положения 230-ФЗ, «уже содержится в законе "О Центральном банке"» (см. "Ъ" от 19 февраля). Вчера в ЦБ сообщили, что «работа над законопроектами продолжается» и «вопрос разграничения полномочий находится в стадии межведомственного согласования». В Минюсте отметили, что «после завершения процедуры согласования законопроект будет в установленном порядке внесен в Правительство РФ».

Предоставить данные по привлечению к ответственности банков за нарушение 230-ФЗ в ЦБ отказались, поскольку эти сведения «не относятся к публичной информации». Вместе с тем, по данным ЦБ, за полгода регулятор получил от граждан более 74 тыс. жалоб на банки, из которых 3,12 тыс. касалось нарушений при взыскании. При этом в отношении банков регулятором за все виды нарушений было вынесено всего 133 протокола об административном правонарушении и 13 предписаний об устранении нарушений. ФССП настаивает, что правила, установленные 230-ФЗ, «распространяются на всех участников соответствующих правоотношений, в том числе кредитные организации». За первое полугодие 2019 года служба получила более 1,36 тыс. обращений граждан о нарушениях при взыскании долгов банками, было возбуждено 42 дела об административных правонарушениях. По шести делам судами назначены штрафы на общую сумму 235 тыс. руб., по 11 делам производство прекращено.

Эксперты отмечают, что решение ВС несет в себе значительные риски. «С позиции смысла нормы закона непонятно, по каким причинам кредитные организации должны исключаться из перечня субъектов ответственности,— говорит руководитель проектов юридической группы "Яковлев и партнеры" Андрей Набережный.— Она вводилась для того, чтобы защитить должников от нарушений при взыскании долгов». «Суды первых инстанций, несомненно, будут руководствоваться постановлением ВС при вынесении решений,— отмечает глава "Юридического бюро №1" Юлия Комбарова.— Фактически дан "зеленый свет" агрессивному стилю работы отделов взыскания банков». По мнению господина Набережного, позиция ВС позволит сотрудникам банков не сдерживать себя в методах получения денежных средств, в итоге это может привести к повторению скандальных историй с «черными» коллекторами, только действовать будут уже банки. По словам гендиректора агентства ЭОС Антона Дмитракова, в перспективе это решение может негативно отразиться и на коллекторских агентствах, ведь со стороны банков возможны нарушения закона, а «общественное мнение, вероятнее всего, припишет все нарушения коллекторам».

Светлана САМУСЕВА, Андрей РАЙСКИЙ