Опекунам и попечителям, исполняющим свои обязанности по договору о приемной семье, предложили вернуть индексацию страховых пенсий.
С такой инициативой выступила Новгородская облдума. Свои предложения по изменениям в Закон "О страховых пенсиях" законодатели уже внесли на рассмотрение в Госдуму.
Сегодня те, кто подписал договор о приемной семье, считается работающим пенсионером. А у них ежегодная индексация пенсий не отражается на размере выплат.
Только после завершения трудовой деятельности пенсионер получает право на получение пропущенных индексаций. Страховая пенсия пересматривается и выплачивается человеку с учетом всех пропущенных индексаций. Перерасчет осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения пенсионером трудовой деятельности.
Фактически пенсию с учетом индексации пенсионер начнет получать через три месяца после увольнения с работы.
Авторы законодательной инициативы напоминают, что опека и попечительство у нас могут быть оформлены как возмездная услуга по договору о приемной семье. Иными словами, опекун за то, что берет ребенка-сироту или оставшегося без родителей родственника, начинает получать от государства ежемесячные выплаты. Они идут и на содержание ребенка, и на оплату различных услуг. Бывают разовые выплаты на приобретение, например бытовой техники.
Регионы сами корректируют размер выплат. В Москве, например, на одного ребенка выплачивают более 25 тысяч в месяц. Соответственно, считается, что если опекун — пенсионер, то он таким образом получает ежемесячный доход за оказываемые услуги и индексация пенсии ему не полагается.
По нынешнему законодательству пенсию с учетом всех индексаций за время работы пенсионер начинает получать через три месяца после увольнения. Касается это и тех, кто воспитывает сирот
Законодатели предлагают изменить этот порядок. И индексировать пенсии тем, кто воспитывает детей по договору о приемной семье. Это улучшит материальное положение пенсионеров и детей, которых они опекают, отмечают авторы законопроекта.
Новгородские депутаты даже подсчитали, сколько дополнительно придется потратить средств на таких пенсионеров в их регионе. Их, кстати, 535 человек. В 2019 году — 813 тысяч рублей, в 2020 году — около 866 тысяч рублей, а в 2021 году — около 922 тысяч рублей.
Эксперт "Российской газеты", проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов идею поддержал.
Однако, по его мнению, впоследствии надо бы вообще вернуться к прежней практике индексации пенсий всем работающим пенсионерам. "Во-первых, — поясняет эксперт, — многие пенсионеры получают небольшие зарплаты, и этот шаг серьезно поддержал бы уровень жизни, а борьба с бедностью — одна из главных задач, определенных президентом России.
Во-вторых, это бы способствовало продолжению трудовой деятельности пенсионеров, которые работают на низкооплачиваемых рабочих местах. В-третьих, дополнительный потребительский спрос в случае увеличения пенсий помог бы росту экономики".
Ольга ИГНАТОВА