08.08.2019 09:10 437

Колебания курса рубля в последние дни заметно усилились из-за нового витка торгового противостояния между США и Китаем, а также на фоне новых американских санкций против России. Впрочем, рубль и другие рисковые активы уже начали понемногу восстанавливаться после пережитого шока. Теперь главным фактором риска для российской валюты становятся цены на нефть, а причин для заметного укрепления рубля вообще не просматривается.

По данным терминала Bloomberg, в начале недели рубль находился в рейтинге наиболее волатильных валют на шестом месте, в прошлую пятницу — на четвертом. При этом последние два месяца российская валюта стабильно находилась на седьмой-восьмой позициях рейтинга.

Общая волатильность рубля составляет около 10 процентов. Наиболее волатильными валютами сейчас являются южноафриканский ранд (15 процентов), турецкая лира (14,5 процента), и бразильский реал (12,42 процента). Четвертое место в списке занимает колумбийский песо (10,7 процента) и мексиканский песо (10,5 процента).

При этом в июле рубль опередил большинство валют-аналогов, ослабев к доллару лишь на 0,7 процента. Его поддерживали значительное предложение валюты со стороны экспортеров, которым предстояли крупные дивидендные выплаты, и сохранявшийся спрос нерезидентов на ОФЗ. Но в начале августа ситуация изменилась радикально: рубль серьезно ослабел на фоне рискофобии, вызванной американо-китайским торговым противостоянием, и объявления США новых санкций в связи с делом Скрипалей.

По словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, это ослабление рубля соответствовало уровню, заложенному в прогнозе ведомства (65-66 рубля за доллар во втором полугодии). По его мнению, рубль переукрепился в начале лета.

Но накануне рисковые активы начали восстанавливаться после понесенных потерь. Опасения, что ситуация в торговой войне будет развиваться по худшему сценарию, не реализовались, поскольку Китай позволил юаню укрепиться и пообещал, что не станет его девальвировать, а экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что в Вашингтоне по-прежнему ждут визита китайской делегации в сентябре, чтобы возобновить переговоры, указывают аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко.

По их словам, если учесть, что опасения, связанные с санкциями и падением активов развивающихся рынков, в последнее время отошли на второй план, то сейчас главным фактором риска для рубля являются цены на нефть. За неделю они упали примерно на 10 процентов и находились в среду днем ниже 59 долларов за баррель. При дальнейшем падении нефтяных котировок, особенно если не устоит рубеж 50 долларов за баррель, зависимость рубля от нефти резко усилится — помешать этому не сможет даже эффект бюджетного правила, подчеркивают Попов и Минко.

Риски для российской валюты остаются смещенными в сторону ослабления, считает главный аналитик Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. Несмотря на попытки восстановления, устойчивого фактора роста у рубля сейчас нет, подчеркивает эксперт. По мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, с учетом оттока инвесторов из рисковых активов и приближения сезонной слабости рубля его курс может завершить лето в диапазоне 64,8-66,2 рубля за доллар с перспективой ослабления осенью.

Роман МАРКЕЛОВ

