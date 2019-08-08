08.08.2019 09:50 513

Арбитражный суд Уральского округа постановил, что работающий в онлайне банк не вправе отключать клиенту каналы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), если это лишает его возможности совершать операции по счету. Юристы называют данное решение крайне важным для банковской сферы и высказывают надежду, что оно станет прецедентным. Однако пока кредитные организации не намерены учитывать судебную практику и планируют по-прежнему отключать ДБО тем, кого заподозрили в совершении сомнительных операций

Банк не вправе заблокировать ДБО клиенту-юрлицу по подозрению в совершении сомнительных операций с точки зрения «антиотмывочного» закона (115-ФЗ). Такой вывод содержится в обнародованном в начале августа постановлении АС Уральского округа по спору ООО «Самторг» с онлайн-банком «Точка» (работает на лицензии банка «Открытие»). Однако в решении есть оговорка — если дистанционное банковское обслуживание является существенным условием договора и в результате такой блокировки компания лишена возможности проводить платежи.

Суть спора в следующем: компания открыла в «Точке» счет и корпоративную карту в 2016 году, а летом 2018 года банк заподозрил «Самторг» в сомнительных операциях, запросил документы, а после их предоставления отключил ДБО. Компания подала иск в суд, указывая, что отключение интернет-банка в не имеющем отделений банке фактически лишает его возможности проводить операции, что равносильно блокировке счета. Банк же настаивал, что ДБО — это всего лишь дополнительная услуга. При этом возможность блокировки ДБО в случае проведения клиентом сомнительных операций была предусмотрена договором. К тому же клиент мог обслуживаться через отделения банка «Открытие». Суд встал на сторону компании, указав, что банк не имел право брать на себя полномочия ФНС или Росфинмониторинга и блокировать счет, который открывался именно в филиале «Открытия» — «Точке». По мнению суда, дистанционное обслуживание является существенным условием, поэтому он обязал банк разблокировать счет.

Ситуация с отключением ДБО для сомнительных клиентов — сегодня массовая история, указывают эксперты. Закон 115-ФЗ дает право банку при подозрении в совершении сомнительных операций в любой момент отказать компании в их проведении и в обслуживании вообще. Информация о таком отказе направляется в Росфинмониторинг, клиенты включаются в так называемый черный список. Но при этом отказник имеет право на реабилитацию, получение пояснений от банка и может подать апелляционную жалобу в межведомственную комиссию. При отключении же ДБО таких последствий для банка не возникает, и потому многие кредитные организации выбирают именно эту меру воздействия на клиентов.

По словам экспертов, именно поэтому частный спор «Точки» и «Самторга» имеет важное значение для рынка. «Эта логика должна применяться судами при рассмотрении споров клиентов других банков или в тех случаях, когда у банка нет отделения в городе проживания клиента, и потому отключение ДБО не дает возможности совершать платежи,— указывает глава КА "Корчаго и партнеры" Евгений Корчаго.— Надеюсь, что это решение станет прецедентом и на него будут ориентироваться другие суды и кредитные организации».

Однако дистанционные банки учитывать судебное решение пока не намерены. Так, в банке «Сфера» (работает на лицензии БКС-банка) указали, что отключенные от ДБО клиенты не лишены возможности офлайн обслуживания — при необходимости они могут оформить карточку с образцами подписей. В Модуль-банке (интернет-банк, имеет три филиала) сообщили, что отключают ДБО по рекомендации ЦБ, и сослались на письмо регулятора от 2007 года. На вопрос "Ъ", как должны проводить платежи отключенные от ДБО клиенты, тут не ответили. В Тинькофф-банке отметили, что данный судебный спор в принципе не имеет к ним отношения. «Мы не отключаем, а ограничиваем оказание услуг через ДБО в исключительных случаях, при этих ограничениях возможно совершать платежи в бюджет, уплачивать налоги, закрыть счет и вывести средства и т. д.»,— пояснили в банке.

Впрочем, ситуация может измениться, если жалобу «Точки» будет рассматривать Верховный суд (ВС) и передаст ее на рассмотрение судебной коллегии, которая примет сторону клиента банка. Тогда решение станет прецедентом. Однако на вопрос, будет ли банк подавать жалобу в ВС, в нем не ответили.

Вероника ГОРЯЧЕВА