08.08.2019 10:00 471

Председатель совета директоров ООО "Микрофинансовая организация "Домашние деньги" Евгений Бернштам, арестованный 5 июля, оспорил в апелляции долг перед двумя банками в размере более 743 миллионов рублей, говорится в материалах Арбитражного суда Москвы.

Бизнесмен обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде определения первой инстанции, когда в реестр его требований была включена задолженность перед ООО "Коммерческий банк "Новопокровский" в размере около 400 миллионов рублей и ОАО КБ "Маст-банк" в 343,4 миллиона рублей.

Кроме того, временный управляющий МФО "Домашние деньги" в июле подал жалобу на отказ Арбитража Москвы в аресте находящихся на счетах организации денежных средств.

По мнению управляющего, арест денежных средств предотвратит причинение значительного ущерба и нарушение прав и законных интересов кредиторов ООО, исключив возможность затруднения или прекращения сопровождения процедуры банкротства должника из-за отсутствия у него средств, достаточных для финансирования настоящей процедуры.

Ходатайство управляющего не содержит достаточных доказательств того, что непринятие заявленных обеспечительных мер нарушит права и законные интересы конкурсных кредиторов, посчитал арбитраж. Также суд отметил, что управляющим не доказан факт принятия руководством должника действий по отчуждению и сокрытию денежных средств, находящихся на расчетных счетах микрофинансовой организации.

Апелляционную жалобу управляющего Михаила Чернышева суд рассмотрит 14 августа.

Арест и банкротство Бернштама

Кузьминский суд Москвы 5 июля арестовал руководителя микрофинансовой организации Бернштама, ему инкриминируют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Столичный арбитраж 1 февраля по заявлению АКБ "Русский трастовый банк" ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Бернштама. Однако Бернштам оспорил в апелляции это определение, указав на "необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайства об отложении судебного заседания в связи с невозможностью участия в нем его представителя".

В мае апелляционный суд отклонил жалобу Бернштама на введение в отношении него процедуры реструктуризации долгов гражданина.

Апелляционная инстанция отметила, что "ни одна из причин, указанных в ходатайстве должника, не является для суда безусловно уважительной". Вопрос об удовлетворении или неудовлетворении ходатайства об отложении слушания дела решается судом с учетом всех обстоятельств дела и представленных заявителем ходатайства документов по своему внутреннему убеждению.

Проблемы микрофинансовой компании

В производстве суда находятся на рассмотрении заявления Центрального банка (ЦБ) РФ и банка "Интеркоммерц" о банкротстве МФО "Домашние деньги".

В июне 2018 года МФО "Домашние деньги" по инициативе консультанта из аудиторско-консалтинговой фирмы КПМГ предложила держателям облигаций план реструктуризации выплат по облигациям. Он основывался на прогнозе по сборам от портфеля выданных займов и обязательстве КПМГ по поиску стратегического инвестора в проект.

"Вместе с тем план реструктуризации облигаций никоим образом не учитывал интересов кредиторов другого типа — как юридических, так и физических лиц, — заключивших с компанией договоры займа. Эти кредиторы посчитали инициативы КПМГ нарушающими их права и действия в интересах лишь одной группы кредиторов", — говорится в сообщении МФО.

Для предотвращения возможных судебных действий со стороны этой группы кредиторов компанией был проведен целый ряд переговоров, МФО намерена вернуть все заимствования с учетом интересов каждой группы кредиторов, сообщила тогда организация.