08.08.2019 10:30 462

Почти каждый второй предприниматель сообщил о положительном влиянии санкций на его бизнес, говорится в исследовании «Деловой России», с которым ознакомились «Известия». Так ответили те, для кого российское продовольственного эмбарго по отношению к странам Запада снизило конкуренцию извне. При этом 60% считают влияние санкций негативным. Как показало исследование, основными препятствиями для бизнеса остаются бюрократия и административные барьеры, кадровый голод, а также плохое развитие городской инфраструктуры. Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что с санкциями и их последствиями отечественная экономика научилась жить и даже получать выгоду, однако цели замещения товаров импортного производства не удалось достигнуть. По их мнению, открытым остается вопрос качества продукции российских компаний.

Положительные санкции

Почти половина представителей малого и среднего бизнеса повернула ситуацию с антисанкциями в свою пользу. Так, 40% бизнесменов видят лишь плюсы в уходе иностранных производителей с рынка, говорится в исследовании «Деловой России». 60% общую ситуацию с ограничениями считают негативной. В исследовании приняли участие 2 тыс. предпринимателей из сферы торговли, 30% опрошенных занимаются бизнесом в одном-двух соседних регионах, лишь 2% предпринимателей ведут свою деятельность на всей территории России.

Санкции — контрпродуктивный способ менять деловую среду и эволюционный путь развития бизнеса, прокомментировал «Известиям» результаты опроса глава «Деловой России» Алексей Репик. При этом, по его словам, с момента введения ограничений в 2014 году многие предприятия, работающие в сфере аграрной и пищевой промышленности, биотехнологий и фармацевтики, заняли достойную нишу на рынке. При этом организации смогли обеспечить своему продукту качество и конкурентоспособность выше, чем у импортных аналогов, рассказал он.

Россия ввела продовольственное эмбарго в 2014 году в ответ на западные санкции. Оно подразумевает запрет ввоза в РФ отдельных видов сельхозпродукции и сырья, страна происхождения которых вводила против России ограничения или присоединялась к ним. Эмбарго реализовывалось в три этапа: с 2014 года — в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 года — в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года — в отношении Украины. Западные экспортеры из-за продэмбарго лишились за пять лет продаж в РФ на $46 млрд, сообщали СМИ со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

По словам предпринимателей, основные препятствия для развития бизнеса — одни и те же. Так, главными препонами остаются бюрократия и административные барьеры, кадровый голод, «набеги силовых органов» и плохое развитие городской инфраструктуры. Также представители бизнеса сетуют, что им приходится тратить время не на развитие своего дела, а на его приведение в соответствие с постоянно меняющимся законодательством.

30% бизнесменов пожаловались на отсутствие складских комплексов и региональных распределительных центров. По их словам, это бьет по инвестклимату субъектов. Также респонденты неудовлетворительно оценили качество транспортно-логистических узлов, отметили отток высококвалифицированных кадров в большие города и недостаток развлекательно-досуговых зон для горожан как центров торговой активности.

В Минэкономразвития не ответили на вопросы «Известий» об успехах бизнеса, которых удалось достичь в результате принятия ответных санкций, а также о поддержке предпринимательства.

Вопрос в качестве

Действительно почти половина предпринимателей оказалась в выигрыше от введения продэмбарго, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его мнению, большого давления на экономику ограничения в целом не оказали, среднегодовые потери ВВП составили максимум 0,6–0,8%.

Однако качество российской продукции оставляет желать лучшего, подчеркнул эксперт. В последнее время выросли объемы импорта пальмового масла. Компании покупают его и используют в производстве сыров, молочных и мучных изделий. В таких условиях о качественном импортозамещении говорить не приходится, заявил он.

По прошествии пяти лет с продэмбарго экономика показывает малоразличимые темпы роста, что говорит о негативном влиянии санкций, считает глава Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Учитывая эти показатели, отечественная экономика балансирует между рецессией и стагнацией, уверен он. По мнению эксперта, эффект импортозамещения если и был, то небольшой. Отсутствие конкуренции на рынке привело к тому, что качество продукции российских производителей не выросло.

Правительству для поддержки бизнеса следует повышать производительность труда, решать проблему нехватки квалифицированных кадров и снижать огосударствление экономики, считает Георгий Остапкович. Сегодня темпы увеличения экономики в России в два раза меньше, мировых. Так, по данным Минэкономразвития, рост ВВП в 2019 году ожидается на уровне 1,3%, в то время как МВФ прогнозирует увеличение мировой экономики на 3,3%.

Роза АЛМАКУНОВА, Анна ИВУШКИНА

