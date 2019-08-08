08.08.2019 13:00 479

Минфин ищет новые способы вернуть в Россию деньги, которые российский бизнес оставляет за рубежом. Ведомство предлагает изменить правила применения налоговых льгот и обновить критерии признания человека налоговым резидентом России.

Минфин хочет изменить правила применения налоговых льгот при трансграничных операциях, чтобы стимулировать бизнес возвращать деньги в Россию. Кроме того, ведомство предлагает обновить критерии признания человека налоговым резидентом России — сократить минимальный срок, который он должен провести в России в течение года, с 183 до 90 дней и ввести новый критерий — центр жизненных интересов (наличие в стране недвижимости, работы и семьи). Свои предложения Минфин изложил в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 годы», с которым ознакомились «Ведомости». Подлинность документа изданию подтвердил неназванный федеральный чиновник.

С 2015 года при выплате дохода за границу российские резиденты не могут использовать пониженные ставки налоговых соглашений, если капитал получает промежуточная компания, которая не способна ими распоряжаться. Сейчас такой схемы придерживаются большинство холдингов, пишут «Ведомости». Например, через Кипр они переводят деньги транзитом в другие юрисдикции. В итоге средства оседают в офшорах. В таких случаях налог с дивидендов составляет 5%, а с процентов по займам – 0%. Если техническая компания признает, что не является фактическим получателем дохода, право на льготы по цепочке переходит к следующему получателю денег. В случае с резидентом России налоги удерживаются, как если бы операция проходила без «прослоек», то есть по ставке в 13% или 0% при выплате дохода компании и по 13% – человеку. Однако на счете технической компании деньги могут находиться сколько угодно.

Последнее обстоятельство не устраивает министерство финансов. Оно предлагает применять льготную ставку, только если деньги окажутся у российского резидента в течение 180 дней после их зачисления на счет промежуточной компании. По словам федерального чиновника сумма должна вернуться полностью.

Партнер KPMG Анна Воронкова рассказала газете о случаях оспаривания нулевой ставки из-за того, что деньги не доходили до российских получателей. По ее словам, претензии часто возникают во время проверок. Еще один партнер KPMG Михаил Орлов, комментируя проект Минфина, отметил, что у бизнеса не должно возникнуть дополнительных расходов, поскольку деньги можно оставлять на зарубежном счете российского резидента. Он предупредил, что если ведомство обяжет переводить деньги в Россию, то для бизнеса это станет ужесточением. Со слов федерального чиновника и двух человек, которые участвуют в обсуждении документа, Минфин рассматривал такой вариант, чтобы подтолкнуть резидентов к возвращению денег в Россию. В противном случае нужно было бы платить налог по базовой ставке, в частности, 15% – с дивидендов и 20% – с процентов по займам или создавать фактического получателя дохода в юрисдикциях, с которыми действуют льготные ставки, объяснил один из собеседников «Ведомостей».

Руководитель налоговой практики «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин заметил, что проект Минфина не ограничивает использование возвращенного в Россию капитала, который в дальнейшем можно будет вернуть на зарубежный счет. Калинин считает, что у бизнеса не должно быть проблем даже.

По мнению партнера EY Марины Беляковой, документ предлагает новый критерий, который поможет российским резидентам подтвердить право на доход, а налоговиков убедит в правомерном применении льгот. Белякова добавила, что если промежуточная компания платит зарубежные налоги, несет операционные расходы или является убыточно, то вернуть российскому резиденту весь полученный доход будет невозможно и компания останется без льготной ставки.

Клара МИНАК, Forbes Staff

