08.08.2019 15:00 429

Правительство решило обязать государственные корпорации ежегодно отчитываться о выполнении их стратегий развития. Форма отчетности будет единообразной, ее утвердит кабмин. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму.

Поправки касаются всех шести российских госкорпораций (ВЭБ.РФ, «Ростех», «Роскосмос», «Росатом», Агентство страхования вкладов и Фонд содействия реформированию ЖКХ), а также государственной компании «Российские автомобильные дороги». С какого года предполагается ввести закон в действие, в документе не сказано.

Изменения вносятся в рамках правительственной «дорожной карты» по повышению эффективности использования бюджетных средств, выделяемых государственным корпорациям и компаниям. Требования к форме и содержанию отчетов должно будет разработать Минэкономразвития при содействии Минфина и других «заинтересованных федеральных органов».

Как сейчас отчитываются госкорпорации

В соответствии с действующим законодательством высший орган госкорпорации утверждает долгосрочную программу деятельности и развития или другой документ о долгосрочном планировании. В нем должно быть предусмотрено выполнение производственных, инвестиционных и финансовых показателей. Но сейчас в законах о госкорпорациях нет единообразия в том, что касается отчетности о развитии.

У некоторых (например, у «Росатома») в годовой отчет должен входить отчет о выполнении программы деятельности.

В законах об АСВ и Фонде содействия реформированию ЖКХ не определены документы о долгосрочном планировании, указано в пояснительной записке к законопроекту. Правительственные поправки наделят совет директоров АСВ полномочиями утверждать стратегию развития, а наблюдательный совет Фонда обяжут составлять долгосрочную программу деятельности и развития.

В законе о «ВЭБ.РФ» сказано, что наблюдательный совет госкорпорации утверждает стратегию развития, однако в пункте о годовом отчете о выполнении стратегии не говорится. Поправки предлагают уточнить это и прописать, что в годовой отчет ВЭБ.РФ, помимо финансовой отчетности, должен входить и отчет о выполнении стратегии развития.

Законопроект призван унифицировать отчетность госкорпораций о развитии.

Тренд на открытость

Усиление контроля за отчетностью госкорпораций следует мировому тренду повышения открытости экономики, считает профессор Института государственной службы и управления РАНХиГС Татьяна Илларионова.

«Современная экономика — это публичная, открытая сфера. Компании обязаны публиковать свою отчетность. Требования к этой отчетности год от года мировое сообщество ужесточает», — сказала она РБК.

Крупные корпорации «по определению должны быть публичными», подчеркнула Илларионова. «Вся их деятельность должна быть открыта гражданам. Если мы говорим о стратегии развития, то, конечно, правительство вправе требовать [отчета], на что они планируют потратить бюджетные средства», — уверена эксперт.

У граждан и бизнеса есть достаточно высокий запрос на понимание в удобной форме того, что происходит с государственными структурами и госкорпорациями, отмечает директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

Унификация данных о выполнении госкорпорациями стратегий развития позволит интегрировать их в автоматизированную информационную систему и проводить комплексный анализ их эффективности, считает он.

«Если есть унификация, единый стандарт, единый формат, то тогда это можно сводить в единую систему, подключать различные новые технологии и подходы к обработке данных, например, машинное обучение. Это позволит видеть мультипликативный эффект и последствия от тех или иных действий, видеть эффективность государственных вложений», — сказал он.

Калмыков добавил, что сейчас большие трудозатраты в госструктурах идут на рутинные процессы, которые могли бы быть автоматизированы.

Ранее РБК писал о рекомендации Международного валютного фонда обязать все госкомпании в России публиковать финансовые показатели. Минфин сообщил, что будет учитывать показатели финансовых результатов только госкорпораций при формировании статистики государственных финансов.

Анна ГАЛЬЧЕВА