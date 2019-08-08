08.08.2019 17:00 420

Мосгорсуд подтвердил приговор в отношении экс-совладельца Нота-банка Дмитрия Ерохина, незначительно снизив наказание его брату Вадиму, по делу о хищении более 2 миллиардов рублей вкладчиков кредитной организации, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

"Апелляционные жалобы стороны защиты удовлетворить частично, снизить наказание Вадиму Ерохину на 1 месяц, в остальной части апелляционные жалобы и апелляционное представление гособвинения на приговор Останкинского суда Москвы от 18 марта 2019 года оставить без удовлетворения", — огласила решение судья.

Таким образом, Мосгорсуд признал законным решение первой инстанции, которым Дмитрию Ерохину было назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы и штрафа в размере 2 миллионов рублей, при этом Вадиму Ерохину окончательно назначено 5 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 800 тысяч рублей. Ерохины свою вину в преступлении не признают.

Суд установил, что экс-собственники банка в 2015 году похитили 1,5 миллиарда рублей, размещенных на депозите компании "Мостотрест", а также 321 миллион рублей, оформленный личным займом.

При этом апелляционная инстанция после пересчета срока нахождения в СИЗО и под домашним арестом постановила освободить еще одну осужденную по данному делу. Так, сегодня истек срок наказания гадалки Ноны Михай, которая была осуждена на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей по эпизоду уголовного дела о хищении 350 миллионов рублей у компании "Фармстер", которая была признана потерпевшей стороной.

Гадалка ранее признала свою вину в подстрекательстве к хищению, которое выразилось в даче советов руководству банка при помощи карт таро и гаданий на кофейной гуще.

Две другие фигурантки дела о хищении 350 миллионов рублей кредитной организации — экс-финдиректор "Нота-банка" Галина и ее сестра Лариса Марчуковы — были осуждены Останкинским судом столицы в мае 2019 года на 3 года 4 месяца и 3 года 3 месяца колонии общего режима соответственно. Они были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Однако в июле Мосгорсуд освободил сестер из-под стражи после пересчета их сроков нахождения в СИЗО.

По версии следствия, в данном эпизоде Дмитрий Ерохин, используя свое служебное положение и действуя с группой лиц по предварительному сговору при пособничестве Галины и Ларисы Марчуковых, а также их знакомой Нонны Михай, присвоил 350 миллионов рублей.

Из материалов дела следует, что указанные денежные средства по указанию Ерохина под видом оплаты фиктивной поставки товаров были перечислены на счет подконтрольной соучастникам фирмы-однодневки и впоследствии похищены.