09.08.2019 08:00 584

При нефти, просевшей на днях ниже 60 долларов за баррель, и текущих макроэкономических показателях рубль выглядит уже локально переоцененным.

При сохранении цен на нефть на текущем уровне в ближайшие недели есть вероятность смещения торгов по российской валюте в район 66-67 рублей за доллар, считает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

В краткосрочной перспективе ключевым драйвером для рубля остается вопрос восприятия глобальными инвесторами рисков всей группы развивающихся рынков, говорит он. В ближайшее время своеобразным маркером такого отношения может стать динамика китайского юаня, и его относительная стабильность в последние три торговые сессии создает условия для стабилизации всей основной группы валют развивающихся рынков, полагает Поддубский.

По прогнозу аналитика, в базовом сценарии в паре в краткосрочной перспективе стоит ориентироваться на диапазон в 65-65,5 рублей за доллар.

На следующей неделе можно ожидать нейтральную динамику курса рубля к доллару, считает управляющий активами "КСП Капитал УА" Василий Клочков. Но с технической точки зрения торги в текущем коридоре 64-67 рубля за доллар могут затянуться и до сентября, допускает он. Если индекс доллара будет снижаться, а нефть скорректируется вверх, то это может оказать поддержку сырьевым валютам и российскому рынку в целом, говорит Клочков.

Роман МАРКЕЛОВ