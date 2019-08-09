09.08.2019 08:30 519

Банк «Восточный» отказался продать пакет акций люксембургской IFTG фонду Parus Marine Чарльза Райана за 2,6 млрд руб., следует из ответа «Восточного» на предложение Parus Marine, с которым ознакомился РБК.

IFTG владеет долями в нескольких финансовых компаниях — работающих на фондовых рынках — ITI Capital и ITI Funds, маркетплейсе Finvale и стартапе в сфере эквайринга 2can & iBox.

Оценка этого пакета в рамках другой сделки ранее стала причиной возбуждения уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег.

В банке «Восточный» РБК подтвердили получение предложения от Чарлза Райна.

Американский инвестор в России

Parus Marine отправил предложение «Восточному» с просьбой ответить на него до 14 августа (документ есть у РБК, ранее об этом написали «Ведомости»). Фонд позиционирует себя как консорциум американских инвесторов, которые инвестируют в том числе в Россию и СНГ с 1996 года. Сумма вложений превышает $2,5 млрд, говорилось в оффере. Parus Marine LLC зарегистрирована в Мэриленде в 2004-м году, компания не раскрывает свою отчетность.

Райан, который ведет переговоры с «Восточным» от Parus Marine, — председатель фонда UFG Asset Management. Сейчас он возглавляет совет директоров «Магнита». В пресс-службе UFG ранее РБК говорили, что не имеют никаких сведений о Parus Marine и не связаны с этим фондом. Parus не связан и с Baring Vostok, который работает в России также с 1990-х, а Райан в нем — один из инвесторов, уточнял представитель Baring.

«Восточный» попросил Parus Marine и Райана пересмотреть цену предложения. Банк считает, что они стоят 3,7 млрд руб, пишет предправления «Восточного» Вячеслав Арутюнян в ответе Parus Marine и Райану. Эта сумма складывается следующим образом:

2,6 млрд руб. — выданный «Восточным» кредит «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), который был погашен в счет стоимости акций IFTG, переданных на баланс банка. Эта сделка стало основной уголовного дела против Калви. Банк признан потерпевшим по делу, напоминает Арутюнян. Следствие считает оценку акций в рамках этой сделки завышенной.

Еще 1,1 млрд руб. — средства, которые банк выплатил ПКБ за «фиктивные услуги», пишет глава «Восточного» (какие именно, не уточняется). «Таким образом, общая сумма убытка, связанная с приобретением акций составляет 3,7 млрд руб.», — говорится в письме.

Условия оффера со стороны Parus Marine также предполагали, что банк вернет фонду деньги, если право владения фонда ациями IFTG будет затронуто в судебных производствах. Арутюнян сообщил в письме, что банк не может согласиться с таким условием. Он добавил, что «Восточный» не располагает информацией о Parus Marine и «не может провести оценку правоспособности и источников платежеспособности компании». В связи с этим банк попросил подтвердить источники средств на сделку.

Арутюнян в письме также пишет, что Калви и Райана «связывают совместные инвестиции, работа в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) и Атлантическом совете». «Нам также известно, вы финансировали предвыборную кампанию брата Майкла Калви — Кевина Калви в Конгресс США», — пишет глава «Восточного», отмечая, что банк «понимает желание помочь Майклу Калви и возместить ущерб, причиненный преступлением, в совершении которого он обвиняется». Калви, его друзья и партнеры по бизнесу предоставили в виде пожертвований $30 тыс. на кампанию Кевина Калви, писало в 2010-м году издание The Oklahoman. РБК направил запрос в Baring Vostok.

«Полученное предложение содержит условие, которое дает неограниченную возможность предъявления банку требования о возврате денежных средств», — сказали в пресс-службе «Восточного». Банк «при всем желании не может обеспечить due diligence по указанным акциям», — указали там, пообещав рассмотреть продажу пакета акций IFTG, если предложение будет отражать сумму ущерба и не будет включать условий о возврате денег.

Дело Калви

Майкл Калви вместе с партнерами был арестован в феврале 2019 года по делу о мошенничестве, и сейчас находится под домашним арестом.

Суть обвинений сводится к следующему: «Восточный» в начале 2017 года обменял выданный ПКБ кредит (2,5 млрд руб.) на акции люксембургской IFTG. Для сделки этот пакет был оценен в 3 млрд руб., но следователи считают, что он на самом деле стоил 600 тыс. руб. По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров и тот проголосовал за сделку. Заявление в ФСБ написал миноритарий и один из членов совета директоров банка Шерзод Юсупов — партнер Артема Аветисяна (владеет пакетом акций «Восточного» через кипрскую «Финвижн»).

Калви связывал уголовное дело с акционерным конфликтом в банке: между Baring Vostok, с одной стороны, и «Финвижн» Артема Авитесяна с партнерами (бывшими акционерами Юниаструм банка, объединенного с «Восточным» с 2017 года), с другой.

До уголовного дела против Калви Baring Vostok был контролирующим акционером «Восточного», но в ходе процесса в Амурском арбитраже «Финвижн» отсудила почти 10-процентный пакет «Восточного» у Baring. Аветисян с партнерами стали владеть более 50% акций банка. После перехода контроля у банка сменился председатель правления — его возглавил Вячеслав Арутюнян. До этого и.о. главы банка был Александр Нестеренко.

Зачем нужна продажа IFTG и кто еще на него претендует

После выполнения последнего предписания ЦБ о создании резервов на 5,1 млрд руб. по проблемным корпоративным активам, норматив достаточности базового капитала банка «Восточный» опустился ниже 5,125% — до конца августа банк должен поднять норматив либо списать субординированные обязательства, которыми владеют его клиенты. Один из вариантов решения проблем — продажа части розничного портфеля. Реализация пакета IFTG также помогла бы банку повысить достаточность капитала. Предложение о его продаже было разослано банком при прежнем руководстве.

Майкл Калви на суде в июле предлагал продать пакет на рынке, чтобы доказать, что они стоят больше 600 тыс. руб.

Фонд, одним из инвестором в котором является Райан, — не единственная компания, направлявшая предложения о выкупе акций. Известны еще два претендента. Это британская Thompson Crosby, предоставляющая консультационные услуги на финансовых рынках (ее предложение есть у РБК). На сайте компании указано, что одним из ее партнеров выступает ITI Capital (долей в этой компании владеет сама IFTG). Thompson Crosby готова обсуждать выкуп акций IFTG за $35 — 40 млн. Заинтересованность в IFTG выразил и фонд Pacific World Fund Management (зарегистрирован в Гонконге в 2010 году). PWFM дал более скромную оценку пакета в $34–38 млн (2,135–2,386 млрд руб.).

Павел КАЗАРНОВСКИЙ