09.08.2019 08:50 504

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) не смогли добиться консолидированной позиции по временному, до принятия нового закона о переходах, положению дел. Два пенсионных лоббиста, отражающие интересы различных игроков, не достигли соглашения. Один обвинил своего конкурента в стремлении к консервации клиентской базы на основе соглашения, напоминающего «картельный сговор», другой продолжает отстаивать временные ограничения по переводу пенсионных накоплений.

В начале недели Национальная ассоциация НПФ направила письмо на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной (с документом ознакомился "Ъ", а его получение подтвердили в ЦБ), в котором заявила, что вопрос о потере гражданами инвестиционного дохода в результате досрочных переходов должен быть решен на законодательном уровне. Ассоциация НПФ (АНПФ) также считает, что фундаментально проблема должна быть решена на законодательном уровне через принятие закона об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) или же новой версии закона о переходах. Однако эта СРО на время действия старых норм предлагает участникам рынка принять меморандум, который бы затормозил досрочную смену фондов гражданами (см. "Ъ" от 19 июля ).

Проблема потери инвестдохода возникла в связи с началом действия в 2015 году законодательных норм, предполагающих штрафные санкции за досрочную — то есть раньше, чем раз в пять лет,— смену страховщика. За четыре года действия нормы граждане потеряли свыше 108 млрд руб. инвестдохода. С этого года действуют более жесткие правила подачи заявлений в ПФР, что привело к резкому снижению числа переходов, однако их структура сохранилась — досрочные заявления превышают 95% от поданных (см. "Ъ" от 19 апреля ).

Ранее против меморандума выступали два НПФ, принадлежащие Сбербанку и ВТБ (оба входят в НАПФ). Теперь же против принятия временных ограничительных мер выступил и пенсионный лоббист. «Предлагаемый меморандум преследует цель не защиты застрахованных лиц от потери инвестдохода, а цель сохранения базы клиентов фондами, распределяющими на счета людей отрицательную доходность»,— заявил президент НАПФ Константин Угрюмов и отметил, что документ «ущемляет права клиентов фондов» и напоминает «картельный сговор».

Таким образом, АНПФ не удалось консолидировать пенсионную отрасль вокруг своего предложения (см. "Ъ" от 30 июля ). «Целесообразность решения проблемы досрочных переходов путем добровольных договоренностей между крупнейшими участниками пенсионного рынка была поддержана ЦБ»,— заявил президент АНПФ Сергей Беляков. По его словам, соглашение может, во-первых, стать альтернативой регулирования, а во-вторых, оперативно переориентировать НПФ с досрочных переходов на срочные. «Принципы, цели и механизмы изменения практики поведения и ограничения маркетинговых стратегий по стимулированию досрочных переходов, изложенные в меморандуме, согласованы и поддержаны почти всеми крупнейшими фондами, членами обеих СРО»,— утверждает он.

Чтобы консолидировать рынок, нужен компромиссный вариант, которого в нынешних условиях добиться крайне сложно, полагает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. «Чтобы сохранить конкурентную составляющую, не ущемлять интересы части рынка и всех граждан, необходимо добиваться скорейшей отмены штрафных санкций за досрочные переходы»,— считает эксперт.

Илья УСОВ