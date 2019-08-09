09.08.2019 09:00 550

Туристы из России могут теперь расплатиться "чистыми" (не кобейджинговыми) картами "Мир" в большинстве отелей и магазинов в Турции. По данным платежной системы "Мир", выгода при расчетах по ее картам в Турции может составлять до пяти процентов по сравнению с расчетами по картам других платежных систем.

Карты "Мир" начал принимать в своих устройствах Ziraat Bank, один из крупнейших в Турции, обслуживающий почти 500 тысяч торгово-сервисных предприятий и имеющий 7,2 тысячи банкоматов. Первым с апреля стал принимать "Мир" крупнейший частный турецкий банк Isbank (свыше 400 тысяч торгово-сервисных предприятий и 6,5 тысячи банкоматов). Оба банка имеют "дочки" в России.

При расплате картами Visa или MasterCard за границей происходит двойная конвертация суммы платежа: сначала из рублей в доллары или евро (валюта биллинга), затем в валюту операции, если с валютой биллинга она не совпадает.

Как пояснили "Российской газете" в НСПК, при выполнении операций по национальным платежным картам за рубежом расчеты проходят по прямым корсчетам, открытым зарубежными участниками в расчетном банке, которым для ПС "Мир" за рубежом выступает банк ВТБ. "Благодаря прямой конвертации валют и курсу, применяемому банком ВТБ, расчеты по "Миру" являются более выгодными для держателя карты", — утверждают в НСПК. В ВТБ подтвердили, что конвертация осуществляется из рублей в местную валюту по курсу банка и расчеты проходят по прямым корсчетам, открытым в ВТБ зарубежными участниками.

Банк, выпустивший карту, при этом списывает с клиента рублевый эквивалент суммы операции, полученный от платежной системы. "Никаких дополнительных комиссий за конвертацию по картам "Мир" в Турции мы не взимаем", — отметили в Почта Банке.

Среди иностранных туристов, прибывающих в Турцию, граждане России занимают первое место, за 2017-2018 годы они совершили 10,7 миллиона туристических поездок в эту страну. ПС "Мир" обещает продолжить расширение сети приема в Турции, а также открыть прием "Мира" в других популярных у российских туристов странах. "До конца года планируется обеспечить прием карт в Узбекистане, ведется работа и с другими странами ЕАЭС", — сообщили в НСПК.

Игорь ЗУБКОВ

