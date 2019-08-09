09.08.2019 09:20 493

Уже в конце нынешнего — начале следующего года будет отменен роуминг с Белоруссией, а в 2020-м услуги связи в странах ЕАЭС будут обходиться россиянам значительно дешевле, чем сейчас. Такими планами в интервью «Известиям» поделился заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин. Он также рассказал, что отмена внутрироссийского роуминга принесла абонентам сотовых компаний экономию в несколько миллиардов рублей, что будет с ценами на бензин, особенно на Дальнем Востоке, и когда будут приняты законопроекты, которые давно продвигает антимонопольная служба.

Шесть миллиардов экономии

— Этим летом завершился последний этап отмены внутрироссийского роуминга, недавно к другим регионам присоединился и Крым. Можно ли констатировать, что процесс действительно закончен?

— Да, эта работа завершена. Вначале мы сделали это в рамках рассмотрения дела о нарушениях антимонопольного законодательства. Тогда произошло существенное снижение стоимости услуг связи в роуминге — абоненты, переезжая из домашнего в гостевой регион, не получали шоковые счета, а расходовали на услуги связи примерно те же средства, что и в домашнем регионе. С 1 июня абоненты перестали платить за входящие звонки, тем самым полностью завершился процесс, связанный с отменой роуминга. Мы сейчас практически не получаем жалоб по этому вопросу.

— Уже есть оценка, сколько удалось сэкономить абонентам сотовых операторов?

— По итогам этой работы ежегодно абоненты экономят, по скромным оценкам, около 6 млрд рублей в год.

— Когда ожидать отмены роуминга в странах ЕАЭС?

— Есть основания рассчитывать, что в ближайшее время, до конца 2019 – начала 2020 года, произойдет отмена роуминга между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства. На прошлой неделе мы провели переговоры на эту тему, договорились, каким образом должны действовать. Близка к завершению работа по подготовке к подписанию плана совместных действий. Речь идет о том, чтобы в двух странах одновременно снизились операторские тарифы по взаиморасчетам и по межоператорским ставкам в роуминге. Эта мера необходима для создания предпосылок, чтобы связь стала намного дешевле для абонентов. Задача, на решение который мы нацеливаем совместную работу операторов, антимонопольных органов и министерств связи, — сделать так, чтобы абоненты платили за связь в роуминге на условиях, близких к тем, как они это делают в домашнем регионе. То есть по принципу «в роуминге, как дома».

Что касается ЕАЭС, нами подготовлены предложения, они сейчас рассматриваются в евразийской комиссии. Мы предлагаем внести изменения и дополнения в соглашение о ЕАЭС в части, касающейся услуг, где сформулировать базовые принципы справедливого роуминга. И в соответствии с ними подготовить изменения в законодательство наших стран, в совместные практики операторов связи, чтобы при необходимости на операторов связи могли воздействовать и антимонопольные органы. Это также позволит снизить тарифы на услуги связи в роуминге в ЕАЭС. Я думаю, эта работа в течение следующего года может быть проведена.

На Дальнем Востоке всё спокойно

— В июне премьер Дмитрий Медведев поручил проверить, что происходит с ценами на бензин, особенно на Дальнем Востоке. Удалось сделать какие-то выводы за прошедшее время?

— Ситуация находится на контроле. Если говорить по стране в целом, то при инфляции 2,7% с начала года цены на бензин выросли на 1,8%, на дизельное топливо снизились на 0,4%. Как в целом по стране, так и по отдельным регионам наблюдается аналогичная ценовая динамика: цены на заправках меняются близко к темпам инфляции. Для Дальнего Востока были приняты в Налоговом Кодексе дополнительные региональные вычеты по демпферу.

— С чем вы связываете эту стабилизацию, учитывая, что летом правительство не стало продлевать соглашение с производителями о моратории на повышение цен?

— В первую очередь ситуация определяется условиями рынка. Есть разные условия формирования цен на оптовом рынке и в рознице. На опт влияние оказывает конъюнктура мировых цен, сезонность, достаточность мощностей, график ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах. Всё это сейчас нами контролируется. Также регулярно публикуются на бирже три индикатора цен: биржевые и внебиржевые котировки, сопоставимые цены зарубежных рынков. На них ориентируется и бизнес, и органы власти. Совместно с Минэнерго и ЦДУ ТЭК мы отслеживаем запасы по нефтепродуктам — они находятся примерно на уровне, близком к прошлому году, то есть ресурсное обеспечение достаточное.

В рознице цены в первую очередь определяются платежеспособным спросом, влиянием сезонного фактора. В этом году, как и в предыдущие периоды, стоимость топлива увеличивалась темпами, сопоставимыми с инфляцией, то несколько опережая ее, то отставая.

— Ситуация на Дальнем Востоке тоже не вызывает беспокойства?

— Динамика там близка к инфляции, но на Дальнем Востоке цены несколько выше, чем в других регионах. Более благоприятна ситуация в этом регионе по бензину. Более напряженная, но контролируемая ситуация — по дизельному топливу. Цены на топливо отличаются по стране. Самое дешевое топливо в Северо-Кавказском округе, самые высокие цены — в Дальневосточном округе. Это определяется совокупностью факторов, в том числе различиями в издержках, связанных с переработкой нефти, транспортировкой и реализацией нефтепродуктов. Межрегиональные различия по ценам на топливо со временем сокращаются. Более быстрыми темпами этот разрыв по сравнению с соседними регионами сокращается в Крыму.

— Какой прогноз до конца года? Как повлияет на стоимость бензина механизм демпфирующей надбавки, закон о корректировке которого был подписан недавно?

— Демпфирующий механизм заработал с начала 2019 года. Необходимость применения демпфирующего механизма возникла, поскольку на стоимость топлива кроме таких факторов, как конъюнктура цен внутренних и внешних рынков, производственные затраты существенное влияние, также оказывают налоги и другие обязательные платежи, включая НДПИ, акцизы, пошлины. Последние годы возрастает вклад акцизов — они составляют примерно треть в структуре налоговых платежей. Суммарный же вклад налогов в каждом литре проданного бензина или дизельного топлива составляет 60–65%. Важно, чтобы использовались механизмы, в том числе налоговые, которые позволяют реагировать на меняющуюся ситуацию.

Со второй половины этого года были введены уточнения в демпфирующий механизм, в том числе введены региональные поправочные коэффициенты. Для Дальнего Востока соответствующий налоговый вычет позволяет снизить давление налогового фактора на уровень цен в опте и в рознице. Мониторинг ситуации с целью выстраивания оптимальной гибкой модели налогообложения продолжается. Также продолжается обсуждение вариантов снижения расходов на транспортировку нефтепродуктов на Дальний Восток из других регионов.

Продолжается совершенствование механизмов и внедрение новых инструментов биржевой торговли. Например, расширяются торги поставочными фьючерсными контрактами с глубиной продаж нефтепродуктов до 12 месяцев, которые позволяют управлять рисками колебания цен на топливо на оптовом рынке. На СПбМТСБ создан ряд региональных дальневосточных балансовых пунктов для целей биржевой торговли, позволяющих адресно учитывать в ценообразовании упомянутые стимулирующие меры.

— Вы полагаете, в ближайшее время взрывного роста цен на бензин у нас не будет?

— Уже прошел месяц, пошел второй после принятия изменений в законодательстве, никаких негативных изменений на рынках не произошло. Динамика цен, производства, отгрузки на внутренний рынок и запасов находятся в пределах прогнозов. Думаю, что и в ближайшее время, и на перспективу сохранится ситуация, когда динамика роста цен на топливо будет находиться на уровне, близком к инфляции, иногда опережая, иногда отставая.

Личным примером

— Полтора года назад был принят национальный план развития конкуренции, в котором очень много целевых показателей. Какие из них уже реализованы, какие нет, в чем проблемы? Какие регионы сейчас в лидерах, какие в аутсайдерах и чем объясняется это положение?

— Национальный план касается развития конкуренции на различных отраслевых товарных рынках. Указ устанавливает требования к деятельности региональных и местных властей, развитию соответствующих товарных рынков. Все субъекты федерации подписали с ФАС соглашения, в рамках которых приняты «дорожные карты» по развитию конкуренции в соответствии с приоритетами, которые установлены указом президента. Ход исполнения этих «дорожных карт» мы на регулярной основе обсуждаем с регионами, в том числе с выездами на место. В целом ключевые параметры соблюдаются. Есть некоторые особенности, отклонения. Среди показателей, которые мы отслеживаем, — необходимость снижения числа нарушений антимонопольного законодательства органами власти. В 2018 году по сравнению с 2017 годом примерно на 15% снизилось количество таких нарушений.

— Как сделать так, чтобы этот процесс был необратимым, минимизировать нарушения антимонопольного законодательства со стороны органов власти?

— Требуется, чтобы региональные и местные власти не только сами не нарушали законодательство, а еще и содействовали развитию конкуренции. Принято решение, чтобы они принимали антимонопольные комплаенсы — систему мер, которые позволяют предупреждать нарушения антимонопольного законодательства. В каждом субъекте федерации во всех органах исполнительной власти есть уполномоченные лица, которые отвечают за этот вопрос. Приняты внутренние документы, которые регламентируют процедуру работы этих органов власти, для того чтобы предупреждать нарушения антимонопольного законодательства. Субъекты федерации вместе с муниципальными образованиями формируют «карты риска» — наиболее чувствительные сферы, которые могут быть подвержены нарушениям, им оказывается особое внимание.

— В каких секторах больше всего нарушений?

— Дорожное строительство, рынок лекарственных средств и ряд других. Ситуация может меняться от региона к региону. Поэтому в «дорожных картах» специальным образом делается акцент на этих отраслевых рынках. Там, где сложилась практика систематических нарушений антимонопольного законодательства, принимаются дополнительные меры для того, чтобы способствовать развитию конкуренции. Важно также развивать конкуренцию на тех товарных рынках, где можно получить максимальную отдачу в экономике и социальной сфере.

Снижается количество ГУПов и МУПов, работающих в конкурентных сферах. Сокращается число торгов, которые проходят с единственным поставщиком. Важно, чтобы не только происходило такое снижение, но и увеличивалось количество предприятий малого и среднего бизнеса, которые участвуют и побеждают в торгах. Доля малых и средних предприятий, участвующих в торгах, возрастает, хотя данные по разным источникам данные могут расходиться.

— Можете привести какие-то данные по первому полугодию 2019-го ?

— Из регионов, которые я посетил в последнее время, очень хорошая динамика по росту количества малых и средних предприятий показывает Республика Бурятия. Алтайский край является одним из лидеров в стране по доле МСП в закупках — около 45% при целевом показателе 31–32%. В Тюменской области реализуется эффективный проект, позволяющий быстрыми темпами развивать газификацию и присоединять новых потребителей за небольшие средства. Очень эффективными являются социальные программы и проекты в ХМАО-Югре. Эти регионы можно привести в качестве положительных примеров. Бывает и отрицательная практика, но в СМИ мало акцентируют внимание на положительном опыте. А именно его нужно тиражировать в первую очередь, чтобы быть успешными.

Большая цифра

— В феврале ФАС внесла в правительство пятый антимонопольный цифровой пакет. Этот проект обсуждается уже два года. Каковы перспективы принятия, когда он заработает, на какой эффект вы рассчитываете?

— Указ президента об основных направлениях развития конкурентной политики устанавливал необходимость усовершенствования антимонопольного законодательства с учетом практики рассмотрения дел в отношении нарушителей антимонопольного законодательства в цифровой сфере — «цифровых гигантов». У нас есть ряд дел, которые мы рассматривали в отношении крупнейших транснациональных компаний — например, Google или Microsoft. С учетом этого опыта были подготовлены изменения в законодательство, в частности, поправки — так называемый пятый антимонопольный пакет.

В дополнение к традиционным факторам — размер основных фондов, численность персонала. В цифровую эпоху начинают играть роль совершенно другие обстоятельства — например, контроль больших баз данных, возможность применения экономики алгоритмов, обладание пулом прав интеллектуальной собственности. Такие инструменты позволяют компаниям контролировать не только абонентов и потребителей их услуг, но и противодействовать с большим успехом своим конкурентам. Чтобы не давать возможности нарушать антимонопольное законодательство страны таким компаниям, необходимо дорабатывать правовые механизмы, в том числе совершенствовать закон.

Были внесены поправки, которые касаются процедур анализа рынка, понятия доминирующего положения, уточнения в части контроля крупных сделок слияний и приобретений, пресечения злоупотреблений доминирующим положением на рынке, картельных сговоров в цифровой сфере. Прошел целый круг обсуждений поправок, и мы считаем, что находимся на этапе, когда уже можно выходить на принятие окончательных решений по этому вопросу.

— Когда они могут быть приняты?

— Думаю, во второй половине этого года мы уже будем вести обсуждение с законодателями.

— Вы рассчитываете, что в следующем году проект может быть принят?

— Да. У нас нет альтернативы.

— Есть законопроекты или инициативы ФАС, которые вы давно пробиваете, но ситуация пока не двигается? Например, уже долго обсуждается идея введения принудительного лицензирования (механизм, позволяющий копировать препараты без согласия патентообладателя. — «Известия»), против которого выступают фармацевты. Подвисла и инициатива о параллельном импорте (импорт продукции в Россию без разрешения владельцев товарных знаков, — «Известия»)...

— Что касается принудительного лицензирования, в последнее время мы достигли существенного прогресса в продвижении этого законопроекта. За основу мы взяли соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. С учетом разработанных поправок будет возможность — в случае если, например, на рынке лекарственных средств или медицинских изделий нет соответствующего предложения, а это угрожает жизни и здоровью наших граждан, — задействовать механизм принудительного лицензирования. Сфера применения этого законодательства очень ограниченна — оно применяется в четко определенных случаях и именно в целях недопущения угрозы здоровью и жизни наших граждан.

Что касается параллельного импорта, в этом направлении тоже есть подвижки. Мы работаем вместе со странами ЕАЭС. Это дополнительное средство обеспечения условий конкуренции на внутреннем рынке, важность которого, может быть, возрастает с учетом текущей специфики. Когда существуют различного рода препятствия и барьеры, которые выдвигаются нам на внешних рынках, то режим параллельного импорта позволяет не только способствовать развитию конкуренции, но и снятию внешних барьеров. Мы считаем, что эти механизмы должны быть реализованы. Эти вопросы мы сейчас обсуждаем в рамках согласительных процедур со странами — членами ЕАЭС. Рассчитываем, что в ближайшее время подобного рода решения будут приняты.

Анна КАЛЕДИНА

