09.08.2019 10:10 654

Подписанный 2 августа президентом Владимиром Путиным закон о корректировке валютного регулирования и контроля — хорошая новость для предпринимателей, имеющих активы за рубежом. Но это не освободит бизнесменов от груза «старых грехов» и не предотвратит новых ошибок.

В июле 2019 года правительство внесло в Думу законопроект об изменении механизма валютного контроля , который делает законными любые зачисления денег на счета физических лиц при условии, что эти счета открыты в банках-резидентах стран, входящих в ОЭСР и ФАТФ и одновременно обменивающихся налоговой информацией с Россией в рамках единого стандарта обмена налоговой информацией (CRS). Закон с незначительными правками прошел три чтения и 2 августа был подписан президентом . Эта новость, безусловно, порадовала всех без исключения владельцев зарубежных счетов.

Эти поправки вступят в силу с января 2020 года. Чтобы понять суть корректировок, имеет смысл вспомнить, как менялось валютное законодательство за последние годы.

Как предприниматели превратились в злоумышленников

В 2012 году правительство внесло поправки в КоАП , которые привели в ужас владельцев зарубежных счетов, поскольку напоминали уголовные статьи о конфискации имущества. Поправки вступили в силу 13 февраля 2013 года и существенно расширили список операций, к которым, согласно валютному законодательству, могли применяться штрафы в размере 75-100% от суммы операций. Под санкции подпадала львиная доля обычных банковских операций. Многие люди упустили из внимания изменения в КоАП и осуществляли множество запрещенных операций по своим счетам, в число которых попадало управление ценными бумагами или получение некоторых видов кредитов в банках. Многие даже не подозревали, что каждая продажа ценной бумаги на счете является запрещенной и влечет огромный штраф, а итоговая сумма таких продаж только за один год может в принципе превышать сумму всего счета. В случае с торговлей облигациями с использованием банковского счета размер штрафа сразу возрастал в несколько раз, так как получение ломбардного финансирования может в некоторых случаях тоже быть расценено как запрещенная операция. Срок давности по нарушению валютного законодательства составляет два года, но изменения содержали пункт, что если вы хоть раз сделали запрещенное зачисление в прошлом, то любые последующие действия с этими средствами предполагали аналогичный штраф от 75 до 100% от суммы операции. Это касалось всех действий со средствами на счете, включая расходы по банковской карте, которая к нему привязана. В этом случае трактовка закона позволяла считать подобные транзакции нарушением без срока давности, что ставило все последующие валютные операции вне закона.

По моему опыту, корректировки законодательства приводили к самым печальным последствиям для большинства владельцев иностранных счетов, и именно этот фактор оказал сильное влияние на статистику количества поданных деклараций в проводимой Россией программе амнистии капиталов 2015-2019 годы.

Можно гадать, намеренно ли власти очень четко подгадали со временем введения изменений в законодательство о валютном контроле, или это оказалось удачным совпадением, но именно в 2012 году Организация стран экономического сотрудничества и развития (ОЭCР) анонсировала программу единого стандарта обмена финансовой информацией для налоговых целей по всему миру (CRS). В 2014 году этот стандарт был принят и на сегодняшний день он охватывает более 100 стран-участниц автоматического обмена. Передаваемая в рамках автообмена информация, как мы разобрались выше, грозила конфискацией имущества для большинства россиян, а в некоторых случаях (достаточно часто) даже уходом в минус.

Признать или простить

Третья волна добровольного декларирования активов в России, которую часто называют амнистией капитала, была объявлена весной этого года. Как и все предыдущие этапы, третий этап амнистии предлагает снятие санкций за нарушение валютного законодательства по декларируемым счетам. И возможно, на этот раз, как и на предыдущих этапах амнистии, среди декларантов появится большое количество «случайных нарушителей» валютного контроля. Правительство таким образом улучшит показатели эффективности проводимой кампании и тем самым поднимет ее легитимность в глазах всей остальной целевой аудитории.

Благодаря подписанному на прошлой неделе закону, с одной стороны, мы наконец видим первый положительный эффект от самого некомфортного для всех владельцев зарубежных счетов закона об автообмене налоговой информацией (CRS). Теперь российским властям нет смысла ограничивать зачисление средств налогоплательщиков в иностранные банки, — ведь они все равно имеют полную информацию о всех их доходах по всему миру. Но все же невольно в голову приходит мысль, что основным стимулом для участия российских налоговых резидентов в амнистии капитала стала потенциальная угроза всем активам за рубежом, которая заключалась во внесенных семь лет назад поправках КоАП: именно они сыграли большую роль в проводимой в России программе «обеления» российских предпринимателей в предыдущие два этапа амнистии капитала. Скорее всего, предприниматели продолжат наступать на те же грабли. Однако вряд ли имеет смысл объявлять новую, уже четвертую подряд амнистию капитала — проще скорректировать старый закон, предполагающий драконовские меры по валютным штрафам.

Алексей ИЛЮХИН, Forbes Contributor

