09.08.2019 13:00 584

Верховный суд (ВС) РФ подтвердил отказ Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества бизнесмена Анатолия Мотылева и еще пяти лиц, контролировавших банк "Компания розничного кредитования" (КРК), на сумму 1,4 миллиарда рублей, говорится в определении суда.

Отказывая в ходатайстве конкурсного управляющего (АСВ), суды исходили из того, что заявитель не обосновал причины обращения и не доказал наличия угрозы неисполнения судебных актов и необходимости принятия обеспечительных мер, отметил ВС. Доводы, изложенные в кассационной жалобе АСВ, выводы судов не опровергают, не подтверждают наличие существенных нарушений норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, говорится в определении.

Следует учитывать, что обособленный спор о привлечении к субсидиарной ответственности солидарно контролирующих должника лиц рассмотрен Арбитражным судом Москвы и принято определение от 21 июня, заметил ВС.

Тогда суд удовлетворил требования управляющего в части взыскания денежных средств с Мотылева, бывшего председателя правления банка Максима Соболева и члена правления Антона Шараева. В тоже время суд отклонил требование АСВ в части взыскания денежных средств с других экс-менеджеров организации.

Арбитражный Москвы в ноябре 2015 года удовлетворил заявление АСВ, которое ранее являлось ликвидатором банка, о банкротстве кредитной организации. В процессе ликвидации КРК, по информации агентства, была установлена недостаточность активов кредитной организации для удовлетворения его текущих обязательств. В связи с этим ликвидатор обратился в арбитражный суд с заявлением о признании банка несостоятельным (банкротом).

Ликвидатор в июле 2016 года сообщил, что банк "Компания розничного кредитования" направил на выплаты кредиторам первой очереди (вкладчики) 1,7 миллиарда рублей. Общий размер установленной задолженности перед кредиторами составляет 6,01 миллиарда рублей, перед кредиторами первой очереди – 5,5 миллиарда рублей, отметило АСВ.

Центральный банк (ЦБ) РФ 11 июля 2014 года отозвал у организации лицензию на осуществление банковских операций. По информации регулятора, решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что банк КРК проводил высокорискованную кредитную политику и не создал адекватные принятым рискам резервы.

Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, отметил ЦБ.