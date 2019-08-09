Рубль дешевеет за счет снижения доли риска к выходным, в фокусе

09.08.2019 15:00 598

Рубль дешевеет утром пятницы на фоне минимальных изменений нефти и невнятной динамики форекса в отсутствие новостей о торговом противостоянии Вашингтона и Пекина, которое по-прежнему остается основным раздражителем мировых рынков.

Против рубля, а также других ЕМ-активов, может играть желание минимизировать риск к выходным с учетом глобальной волатильности последнего времени.

Поздно вечером пятницы международное рейтинговое агенство Fitch должно объявить свежий рейтинг России, который сейчас находится на уровне на уровне "ВВВ-" с позитивным прогнозом.

К 10.20 МСК котировки доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,24, и российская валюта теряет 0,3% от уровней предыдущего биржевого закрытия.

В паре с евро рубль к 10.20 МСК был у отметки 73,05, и здесь рубль теряет 0,4%.

Баррель нефти марки Brent оценивается в $57,40, что близко от уровней закрытия четверга.

Пара евро/доллар подрастает на 0,1% с начала дня, котировки — вблизи $1,1195.

Хотя тема сложных торговых отношений Вашингтона и Пекина останется основным источником рыночной турбулентности, но одновременно их ухудшение увеличивает шансы снижения ставки ФРС на сентябрьском заседании, что формально может играть на стороне таких высокодоходных валют, как рубль.

Сейчас фьючерсы на ставку ФРС оценивают вероятность ее сентябрьского снижения в 69%, а сохранения текущего диапазона 2,00-2,25% годовых — в 31%.

"В краткосрочной перспективе на российском рынке не ожидается значимых событий, а поддержка от продажи экспортной валютной выручки ожидается лишь в конце следующей недели. До этого момента рубль имеет все шансы продолжить диапазонную торговлю в интервале 65,00-65,50, следуя за изменениями на внешнем фоне", — говорится в аналитическом обзоре Росбанка.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Мария ГРАБАРЬ