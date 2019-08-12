12.08.2019 08:00 429

В России меняется порядок использования электронной подписи при проведении сделок с недвижимостью. Сегодня последний шанс подать документы на регистрацию перехода права собственности дистанционно, без разрешения собственника. Уже завтра, 13 августа, это будет невозможно, вступит в силу закон, регулирующий порядок применения усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭП) при проведении сделок с недвижимостью. Новые правила устанавливают возможность проведения таких сделок только с письменного согласия владельца недвижимости.

В заявительном порядке внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) запись о возможности регистрации перехода права собственности на принадлежащую недвижимость можно будет только на основании заявления в электронном виде, заверенного электронной подписью (ЭП). При отсутствии такой записи в ЕГРН провести сделку дистанционно невозможно.

"Если гражданин считает возможным проведение сделок с находящейся у него в собственности недвижимостью в электронной форме с использованием ЭП, он может подать в орган регистрации прав соответствующее заявление на бумажном носителе, то есть выразить свое согласие в "традиционной" форме. Тогда в ЕГРН будет внесена специальная отметка. В противном случае, документы о регистрации перехода права собственности, например, в результате купли-продажи объекта недвижимости, поданные в электронном виде и заверенные ЭП, будут возвращены без рассмотрения", — говорит замглавы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин.