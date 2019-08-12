12.08.2019 08:10 393

Количество граждан, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. Они перечислили в бюджет более 350 млн рублей налогов, сообщили «Известиям» в ФНС. Самыми активными пользователями приложения «Мой налог» стали таксисты, арендодатели, консультанты, репетиторы, IT-специалисты, маркетологи и рекламщики. В Минэкономразвития «Известиям» заявили: до конца года планируется зарегистрировать самозанятыми 200 тыс. человек. Также в ведомстве сообщили, что разрабатывают меры поддержки работающих на себя, а также критерии отбора регионов для расширения проекта — регистрировать самозанятых в итоге сможет не каждый желающий субъект, как планировалось ранее.

Марш за легализацию

Из 162 тыс. человек, ставших на начало августа пользователями приложения «Мой налог», 96 тыс. ведут деятельность в Москве, 36 тыс. — в Московской области, 26 тыс. — в Татарстане и 4 тыс. — в Калужской области, рассказали в ФНС. Среди тех работающих на себя, кто указал свой вид деятельности, лидирует перевозка пассажиров. Также часто указываются такие сферы предпринимательской деятельности, как сдача в аренду квартир, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.

С начала года такие предприниматели заплатили уже 350 млн рублей налогов. То есть на одного самозанятого в среднем приходится 2200 рублей. По закону прибыль работающих на себя не должна превышать 2,4 млн рублей в год. В виде фискальных отчислений они платят 4% от дохода, полученного от физлиц, и 6% — от юрлиц.

В Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что до конца этого года планируется довести количество плательщиков налога на профессиональный доход до 200 тыс. В министерстве разрабатывают меры поддержки этой категории бизнесменов. В частности, финансовой, имущественной, информационной, консультационной и образовательной. Также Минэкономразвития готовит критерии отбора регионов, которые хотят принять участие в эксперименте. Таким образом, не каждый желающий субъект может начать регистрировать у себя самозанятых.

При этом в ФНС уточнили: вопросы по регулированию теневого сектора самозанятых и выработке инструментов по борьбе с недобросовестными участниками эксперимента пока не стоят в повестке дня. В налоговом органе рассчитывают, что граждане сами захотят легально вести свою деятельность, используя созданные комфортные условия.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Налог на профессиональный доход — сбор с самозанятых — был введен 1 января 2019 года. Для регистрации работающим на себя гражданам необходимо скачать мобильное приложение «Мой налог». Этот эксперимент рассчитан на 10 лет. По последним сведениям Росстата, в России 14,6 млн человек заняты в неформальном секторе. РАНХиГС публиковала данные о том, что каждый третий россиян хоть раз получал нелегальный доход. Ранее «Известия» писали о том, что самозанятые постепенно становятся одной из приоритетных категорий клиентов у банков. Кредитные организации начали разрабатывать для них специальные продукты.

Капля в море

Эксперты пока скептически относятся к результатам эксперимента. Число зарегистрировавшихся самозанятыми граждан почти в сто раз меньше количества людей, находящихся в тени, указал директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Это значит, что по факту не более 1% самозанятых вышли из тени, хотя кампания по легализации доходов проводилась еще за два года до вступления закона в силу в 2019 году. По словам Игоря Николаева, также нужно учитывать тот факт, что многие ИП перерегистрировались в качестве самозанятых, чтобы снизить свое налоговое бремя. При таком раскладе трудно назвать этот процесс легализацией доходов, ведь эти бизнесмены и так были «на свету», отмечает эксперт.

О том, что реальных самозанятых намного больше, заявил и директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, насколько действительно сработает новый налоговый режим, покажет время. И так было понятно, что на первых порах положительный эффект будет, считает эксперт.

Решение о введении властями минимального налога — неправильно, считает Игорь Николаев. По его словам, есть положительный международный опыт, где в большинстве случаев налог с самозанятых не взимается. Отказ от ставки дал бы больший эффект, ведь для государства поступления от работающих на себя — капля в море.

В то же время важно соблюдать осторожность в легализации доходов физических лиц и не усилить давления, продолжил Георгий Остапкович. По его мнению, при повышении нагрузки есть риск, что те, кто вышел из тени, могут снова уйти в подполье.

Роза АЛМАКУНОВА

