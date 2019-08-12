12.08.2019 08:20 505

Подольск, Балашиха и Химки — эти подмосковные города сегодня наиболее привлекательны в плане покупки недвижимости. Такой вывод следует из опросов населения, проведенных по заказу компании "Ингосстрах" весной и летом нынешнего года в 78 городах с населением более 250 тысяч человек.

В целом наблюдается снижение темпов роста интереса граждан к покупке недвижимости. В течение ближайших двух лет лишь 8 процентов семей из крупных и средних российских городов хотели бы приобрести квартиру, дом или дачу.

Самый высокий рост спроса на недвижимость отмечен в подмосковных городах — Подольске, Балашихе и Химках, в каждом по 12 процентов жителей хотели бы купить жилую недвижимость. Значительный интерес к покупке недвижимости проявляют также жители Сургута и Севастополя — по 10 процентов.

А вот число россиян, готовых купить квартиру в Москве и Санкт-Петербурге, практически перестало расти. Только 0,3 процента семей, проживающих вне Москвы, рассматривает варианты приобретения квартиры в столице. Возможность перебраться в Москву не исключают жители Балашихи (0,9 процента), Химок (0,8), Подольска (0,7), Грозного, Владикавказа, Саранска, Орла, Чебоксар, а также города Иваново — по 0,3 процента в каждом.

Спрос на недвижимость в Санкт-Петербурге скромнее, чем в Москве. Сегодня лишь 0,1 процента семейств, проживающих в крупных и средних городах, рассматривают вопрос о приобретении квартиры в культурной столице в ближайшей перспективе. Чаще всего недвижимостью в Санкт-Петербурге интересуются жители Мурманска, Архангельска, Хабаровска Петрозаводска, Владивостока, Череповца, Нижневартовска, Сургута и Якутска.

По мнению руководителя дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталия Княгиничева, не исключена вероятность новой потребительской паузы на рынке недвижимости. "Те семьи, которые откладывали приобретение жилья после кризиса 2014 года, купили интересующие их объекты в 2015-2018 годах", — считает он.

В то же время генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко отмечает рост цен на вторичную недвижимость. А цены просто так расти не будут. Значит, есть спрос. "По итогам года рост цен на рынке вторичного жилья может достигнуть 8-10 процентов, и это побьет показатели года прошлого, когда мы отмечали увеличение стоимости квадратного метра на "подержанные" квартиры на 6,5 процента", — говорит Луценко.

Больше всего с начала года подорожала "вторичка" во Владивостоке — на 11,1 процента. Отличились также Краснодар (10,6), Сочи (9,8), Ижевск (9,1) и Барнаул (9,1 процента).

Ольга ИГНАТОВА