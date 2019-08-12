12.08.2019 08:40 363

Нормативный документ, регламентирующий оплату товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП), сейчас находится на регистрации в Минюсте и скоро будет официально опубликован. Сегодня три банка готовы к проведению этих платежей, однако ЦБ и НСПК не торопятся: при запуске системы переводов денег между гражданами уже устанавливались жесткие сроки, и большинство банков не смогли вовремя включить полный функционал.

Как рассказали "Ъ" в Банке России, в ближайшее время будет принят нормативный акт, предусматривающий возможность выполнять в СБП платежи в пользу юридических лиц. В данный момент этот документ находится на регистрации в Минюсте. Таким образом, с юридической точки зрения к реальному запуску платежей с помощью QR-кодов все практически готово.

При этом сегодня до конца не ясны тарифы на проведение этих операций, кроме уже обнародованной цифры 0,4% от платежа для отдельных категорий магазинов, а именно одежды, бытовой техники и супермаркетов. При этом, как подчеркнули в ЦБ, «возможность осуществления операций в СБП определяется правилами системы (положение Банка России №595-П), а не тарифами за операции». Тем более что до конца года в любом случае, как неоднократно заявляли в ЦБ, будет действовать нулевой тариф за платежи через СБП в пользу юрлиц.

«Тот тариф, который мы сейчас обсуждаем по C2B, то есть от «физика» «юрику»,— это порядка 0,4%, что для них является абсолютным счастьем по сравнению с тем, что они платят сейчас», - Ольга Скоробогатова, первый зампред ЦБ, 22 мая 2019 года

На сегодняшний день как минимум три банка прошли сертификацию на работу с QR-кодами в СБП. Причем если у банка «Русский стандарт» есть сертификат только на прием платежей (см. "Ъ" от 1 августа ), то Промсвязьбанк и СКБ-банк прошли сертификацию сразу и на прием, и на отправку платежей. В «Русском стандарте» сообщили "Ъ", что «сертификация как банка-отправителя — следующий этап, над которым работает банк». Начальник отдела развития цифровых платежных сервисов Промсвязьбанка Ольга Алексюк отметила, что банк будет готов стартовать «в момент запуска сервиса со стороны НСПК». В СКБ-банке получить официальный комментарий не удалось, однако в неофициальной беседе там пояснили, что у них все готово и банк ждет только отмашку со стороны ЦБ и НСПК.

Но ни ЦБ, ни НСПК пока не спешат с запуском платежей юрлицам в рамках СБП. Как стало известно "Ъ", в презентации технической готовности принимать платежи в баре «Стрелка» должен был участвовать один из банков, сертифицированный на отправку платежей. Но в результате было решено перестраховаться и отложить демонстрацию отправки платежа на более поздний срок. И такой подход объясним, у ЦБ и НСПК уже есть не самый позитивный опыт запуска СБП для переводов средств между физлицами по номеру телефона. «Мы стартуем 28 января, то есть в эту дату начинается запуск промышленной эксплуатации системы,— сказала во время презентации проекта директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.— До 28 февраля банки будут работать на ограниченном количестве клиентов, а с 28 февраля эксплуатация системы будет осуществляться уже по полному перечню операций для всех клиентов банков, которые присоединяются к системе». Во время тестирования на «ограниченном количестве клиентов» банки докладывали о готовности всех систем. Но 28 февраля реально смогли в полном объеме запустить переводы только 5 из 12 первых членов СБП, остальные объявили о поэтапном подключении к системе.

Максим БУЙЛОВ

