12.08.2019 09:30 417

Долгосрочный кредитный рейтинг России повышен с уровня "BBB-" до "BBB", прогноз стабильный. Такое решение приняло международное рейтинговое агентство Fitch.

Поводом для пересмотра рейтинга стало улучшение макроэкономической стабильности, снижение зависимости от нефтяных цен и повышение устойчивости к внешним шокам, уточняется в пресс-релизе агентства.

Решение Fitch, по мнению первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, является очередным подтверждением того, что российская экономика полностью адаптировалась к существующим вызовам и способна выйти на более высокие темпы роста. Не может не радовать, подчеркнул Силуанов, что высокое качество проводимой в стране макроэкономической, бюджетной, денежно-кредитной политики позволило вернуть рейтинг страны на этот уровень.

Интересно, что решение о повышении рейтинга Fitch приняло на фоне решения США о введении в отношении России новых санкций . По мнению аналитиков агентства, ограничения останутся в силе в долгосрочной перспективе, но таргетирование инфляции, адекватная фискальная политика, сбалансированный бюджет и более гибкий курс рубля помогут России нивелировать влияние санкций. Хотя в Fitch также не исключают, что Россия может испытывать сложности с привлечением внешнего финансирования. Кроме того, ограничения, введенные США и Евросоюзом, будут сказываться на объемах привлеченных инвестиций и темпах экономического роста.

Антон Силуанов: Решение Fitch — подтверждение, что наша экономика способна выйти на более высокие темпы роста

"Мы приветствуем решение рейтингового агентства Fitch Ratings повысить долгосрочный кредитный рейтинг России на следующую ступень "инвестиционного" уровня "ВВВ" со стабильным прогнозом", — заявил журналистам Антон Силуанов. По его словам, агентство фактически вернулось к своей же оценке уровня кредитного риска страны 2014 года, то есть до того, как он был понижен на фоне вводимых в отношении России внешних ограничений.

"Агентство, — подчеркнул Силуанов, — отмечает устойчивое состояние платежного баланса страны, значительный объем накопленных резервов и низкий уровень государственного долга. По мнению аналитиков Fitch, проводимая в России последовательная экономическая политика позволяет обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить влияние на экономику колебаний цен на энергоносители и повысить устойчивость к внешним шокам. Агентство полагает, что указанные факторы в значительной степени нивелируют негативный эффект от нарастающего санкционного давления со стороны Запада".

Справка "РГ"

Суверенный кредитный рейтинг отражает способность государства отвечать по своим финансовым обязательствам. На него ориентируются инвесторы и фонды, принимая решение, стоит ли вкладывать деньги в государственные облигации той или иной страны.

Наиболее влиятельными рейтинговыми агентствами в мире считается "большая тройка": Fitch, Moody s и S&P. Каждое из них имеет свою методику изучения кредитоспособности страны, но результаты отображаются по близким шкалам.

Рейтинг "AAA" по Fitch — самый высокий. Он означают, что страна в полной мере может выполнять свои долговые обязательства. Суверенные рейтинги ниже "BBB-" считаются "мусорными". Он ставит под сомнение возможность страны отвечать по финансовым обязательствам.

Юлия КРИВОШАПКО

