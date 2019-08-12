Кампания по переводу пенсионных накоплений в этом году обещает быть провальной — за первое полугодие граждане подали менее 82 тыс. заявлений на перевод накоплений, свидетельствуют промежуточные данные Пенсионного фонда РФ. За аналогичный период прошлого года, который до сих пор считался самым неудачным, было подано более 530 тыс. заявлений. При этом те немногие граждане, которые все же решаются менять страховщика, в абсолютном большинстве делают это досрочно, не обращая внимания на потерю инвестдохода.

За первую половину 2019 года граждане подали всего 81,6 тыс. заявлений в Пенсионный фонд России (ПФР) на перевод пенсионных накоплений. Об этом заявил глава ведомства Антон Дроздов (см. интервью с ним ). Это в 6,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в котором переходная кампания была самой слабой за последнее десятилетие (см. "Ъ" от 30 января ). Так, например, к 1 июля 2017 года ПФР принял к рассмотрению 4,4 млн заявлений на перевод пенсионных накоплений.

Несмотря на сокращение поданных заявлений, как и в предыдущие кампании, подавляющая их часть (98%) подана на досрочную смену страховщика, которая повлечет за собой потерю накопленного дохода от инвестирования накоплений.

Ранее зампред правления ПФР Николай Козлов объяснял подобную пропорцию «превалированием агентских продаж». Однако с этого года фактор агентов работает в меньшей степени: вступили новые законодательные нормы, теперь можно подать заявления либо лично в отделении ПФР (а также через представителя с нотариальной доверенностью), либо через удаленный электронный канал — Единый портал госуслуг (ЕПГУ). Сам гражданин или его представитель в обязательном порядке должен быть проинформирован о сумме теряемого инвестиционного дохода в случае досрочного (до наступления пятилетнего фиксинга) перехода к другому страховщику. Однако несмотря на это, граждане, если и решаются переводить накопления, в большинстве по-прежнему делают это, не взирая на потери.

За четыре года действия штрафных санкций за досрочный перевод пенсионных накоплений граждане уже потеряли 108,4 млрд руб. инвестдохода (см. "Ъ" от 31 июля ). Эти средства ушли в резерв по обязательному пенсионному страхованию НПФ или ПФР. При этом количество «молчунов» (средствами которых управляет ВЭБ), согласившихся на потерю инвестдохода за четыре года, превысило 30 тыс.

Ни один НПФ не раскрыл информацию "Ъ", сколько человек подали заявления на переход к другому страховщику. Источники "Ъ", близкие к двум фондам, у которых в прошлом году наблюдался крупный отток клиентов (см. "Ъ" от 13 мая ), утверждают, что основной поток заявлений, принятых ПФР на уход от них, приходится на «ВТБ Пенсионный фонд», «Газфонд Пенсионные накопления», Национальный НПФ, «Открытие», а также на возвращение в ПФР. «В целом объемы по уходам небольшие»,— говорит один из собеседников. Однако, по словам другого собеседника, «динамика привлечения сильно выросла в последний месяц». «Мы не наблюдаем значительного оттока клиентов»,— заявили в «ВТБ Пенсионном фонде» и отметили, что, по данным Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ, через нее заявления направляются в ПФР), «с начала года на 8 августа на перевод в НПФ подано 22,9 тыс. заявлений». Источник "Ъ", близкий к «Газфонду Пенсионным накоплениям», полторы недели назад утверждал, что в этот фонд, по данным СМЭВ, подано «около 30 тыс. заявлений». Другой собеседник, близкий к НПФ «Сафмар», тогда же утверждал, что на переход в этот фонд заявления подали около 10 тыс. граждан. Ни в «Газфонде Пенсионных накоплениях», ни в «Сафмаре», как и в Национальном НПФ и фонде «Открытие», не ответили на запрос "Ъ".

«Во многом на результаты первого полугодия повлияла не активность фондов, агентов и самих граждан, а нестабильная работа канала подачи через ЕПГУ»,— считает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. Впрочем, по его словам, в оставшиеся месяцы стоит ожидать активизации кампании: ЕПГУ стал работать стабильнее, осенью подача заявлений возрастает, и, наконец, НПФ не смогли договориться о временной приостановке привлечения новых клиентов. Однако на результаты будут оказывать давление право граждан на отказ от перехода к другому страховщику, а также усеченная кампания — в декабре подать заявление о переводе пенсионных накоплений нельзя. В результате эта кампания может стать самой провальной в истории. По оценке господина Околеснова, в нынешнем году будет подано всего несколько сотен тысяч заявлений на смену страховщика, что в несколько раз меньше, чем в прошлом году, и в десятки раз — чем в более ранние кампании.

Илья УСОВ

