12.08.2019 10:00 478

Роспотребнадзор посоветовал россиянам обратить внимание на ряд параметров банковских кредитов. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Роспотребнадзор отмечает, что кредиты в иностранной валюте имеют процентные ставки намного ниже, чем рублевые, однако граждане, получающие заплату в рублях, столкнутся с курсовыми колебаниями. Например, падение курса рубля к франку в два-три раза во столько же раз увеличит платежи по кредиту.

Потребителей также предупредили об опасностях, связанных с плавающей ставкой. В этом случае проценты по кредиту ниже, однако, если финансовая система окажется в кризисе, то такая ставка может сильно возрасти.

Как напомнили в Роспотребнадзоре, кредиты могут выдаваться под залог (приобретаемая недвижимость или автомобиль) или без залога — потребительные кредиты в узком смысле слова, которые банки иногда называют «кредитами на неотложные нужды». Они выдаются на меньший срок и под более высокие ставки, указывает ведомство.

В случае кредитных карт или карт с овердрафтом на погашение овердрафта направляются зачисленные на счет средства. При этом в случае просрочки деньги идут сначала на уплату комиссии и только потом направляются на погашение основной суммы долга. Роспотребнадзор напомнил, что банки часто предоставляют льготный период, в течение которого проценты за использование кредита не начисляются, и этим можно воспользоваться.

В случае экспресс-кредитов, решение о выдаче которых банк принимает почти сразу и при минимуме информации о заемщике, риски наиболее высоки. Также у таких кредитов самые высокие процентные ставки. Роспотребнадзор предупредил, что в этом случае за товар можно заплатить гораздо больше.

В начале августа опрос ВЦИОМа показал, что более половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты. При этом за два года доля россиян с кредитами сократилась на 6 процентных пунктов: в 2017 году она составляла 57%. Наибольшей популярностью кредиты пользуются у россиян в возрасте 25 — 34 лет, дальше идут люди в возрасте 35 — 44 лет. Менее закредитованными оказались граждане старше 60 лет и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.