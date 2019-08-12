12.08.2019 10:20 414

Правительство продолжает усиливать контроль за деятельностью госкомпаний. Минфин договорился с Росимуществом о прогнозировании прибыли таких организаций с учетом рыночных оценок, а не только их собственных данных. Об этом рассказала «Известиям» директор департамента доходов министерства Елена Лебединская. Это должно повысить качество прогнозирования дивидендов и их поступления в казну. Пока же оценки обеих госструктур расходятся в разы, из-за чего бюджет недополучает существенные суммы.

В перспективе планируется дать Минфину право согласовывать долгосрочные программы развития госкомпаний. На прошлой неделе в Госдуму уже внесли законопроект, обязывающий такие корпорации отчитываться перед правительством о реализации своих стратегий развития. Более активное вмешательство правительства в бизнес принадлежащих стране организаций эксперты оценили положительно. По их мнению, результаты работы госкомпаний в значительной степени определяют доходы и расходы государства, поэтому их эффективность необходимо отслеживать более жестко.

Ожидание и реальность

Росимущество в этом году начнет прогнозировать дивиденды от госкомпаний по таким же принципам, как и Минфин, — ведомства согласовали единую методику расчета, рассказала «Известиям» Елена Лебединская.

Ранее оценки обеих госструктур расходились в разы. Например, Минфин рассчитывал получить из чистой прибыли госкомпаний 1,9 трлн рублей за 2019–2021 годы, следовало из бюджетных проектировок на этот период, тогда как Росимущество — лишь 581 млрд. На трехкратное расхождение в официальных прогнозах указала Счетная палата в своем заключении на бюджет.

По словам Елены Лебединской, разночтения регулярно вызывали споры во время проектирования основного финансового плана.

— Росимущество было обязано опираться на данные, полученные от самих компаний. Они могли устаревать к старту бюджетного процесса, не всегда учитывали конъюнктуру, — заявила она «Известиям».

Отныне в прогнозировании оба ведомства будут ориентироваться на рыночную оценку ожидаемых финансовых результатов — консенсус-прогноз, уточнила Елена Лебединская. В Росимуществе «Известиям» подтвердили объединение методик с Минфином. Принципиальным отличием нового подхода там назвали расширение источников данных для прогнозирования чистой прибыли.

— Если расчеты, полученные от госкомпаний, будут отклоняться от рыночных оценок более чем на 15%, то за основу будет взят именно консенсус-прогноз, — сказал представитель Росимущества.

Новый подход изменит оценку поступления дивидендов в сторону повышения, резюмировали там. Аналогично высказались в Минэкономразвития. По мнению Елены Лебединской, это позволит не только повысить качество прогноза к бюджету, но и стимулирует госкомпании отказаться от занижения планируемых финансовых показателей и отчислений в казну.

Укрощение строптивых

Единые методики — лишь один из промежуточных этапов к усилению правительством контроля за своей собственностью. Следующий необходимый шаг — включение Минфина в процесс согласования долгосрочных программ развития (ДПР) крупнейших госкомпаний, сказали в Минфине.

По нынешним правилам, организации согласовывают проекты ДПР с профильным министерством, Росимуществом и Минэкономразвития. После этого программы вносят в правительство. На практике ведомства не могут, а зачастую и не хотят существенно влиять на инвестиционные планы госкомпаний: например, блокировать какие-либо крупные проекты из-за сомнений в их эффективности, пояснил «Известиям» федеральный чиновник. По его словам, из-за этого они зачастую вкладываются в мероприятия с низкой рентабельностью.

Предполагается, что в будущем без визы Минфина основные госкомпании не смогут утвердить свои ДПР с инфраструктурными проектами, рассказала Елена Лебединская. По ее словам, как минимум это позволит обеспечить актуальные оценки финансовых результатов и дивидендную политику в стратегических документах компании к началу бюджетного процесса.

— В оценках доходов и расходов казны учитываются в том числе ДПР госкомпаний. Желательно согласовывать, обновлять их заблаговременно, а не судорожно актуализировать данные в сентябре в разгар проектирования бюджета, — сказала директор департамента доходов Минфина. В Минэкономразвития не прокомментировали возможность получения Минфином права согласовывать ДПР госкомпаний.

Бюджет страны в значительной степени зависит от госкорпораций — они обеспечивают существенную часть налоговых поступлений, дивиденды, им оказывают поддержку. Поэтому логично дать возможность ведомству, ответственному за бюджет, более активно влиять на программы развития госпредприятий, уверен руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

У Минфина действительно есть причины становиться обязательным соучастником формирования ДПР — от госкомпаний зависит уровень тарифов, а также они регулярно требуют докапитализации за счет бюджета, добавил директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

«Известия» спросили крупнейшие госкомпании об их отношении к усилению контроля со стороны правительства. В Сбербанке, ВТБ, «Алросе» и Ростелекоме напрямую на вопрос не ответили, заявив, что и так согласовывают свои программы с профильными ведомствами. В Россельхозбанке добавили, что важно, чтобы объем корпоративных и согласительных процедур был «разумным и не затруднял основную деятельность компаний». В остальных государственных организациях из топ-20 по размеру выручки проигнорировали запрос «Известий».

В последнее время правительство активно борется за эффективность принадлежащих ему организаций, работающих на коммерческом рынке. Так, в июле для топ-менеджеров госкомпаний были введены новые KPI. От их достижения будут зависеть перспективы руководства организаций. В начале августа в Госдуму был внесен законопроект, обязывающий крупнейшие корпорации («Роскосмос», РЖД, ВЭБ.РФ, «Ростех», «Росатом», Агентство по страхованию вкладов и Фонд ЖКХ) ежегодно отчитываться о своем развитии перед правительством.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ

