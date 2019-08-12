Рубль дешевеет утром понедельника на фоне аналогичной динамики валют ЕМ-сегмента форекса из-за опасений негативных последствий торговой войны США и КНР, против может играть и обратная конвертация нерезидентами получаемых рублевых дивидендов, а также текущий скачок курса доллара по отношению к евро.
К 10.30 МСК котировки доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,48, и российская валюта теряет 0,3% от уровней предыдущего биржевого закрытия.
Участники рынка вновь отмечают предложение валюты вблизи 65,50 за доллар, возможно, от экспортеров, которое как и в пятницу, пока сдерживает ослабление рубля.
В паре с евро рубль к 10.30 МСК был у отметки 73,18, и здесь рубль теряет 0,1%.
Пара евро/доллар дешевеет на четверть процента с начала дня, и оценивается $1,1175, тогда как ранее котировки были вблизи $1,12.
В это же время мексиканский песо и турецкая лира, например, теряют по 0,8% с начала дня, южноафриканский ранд — более полпроцента, корейский вон — четверть процента, китайский юань малоподвижен, но обновил 11-летние минимумы.
Давление на ЕМ-активы возобновилось после того, как президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не готов заключить сделку с Китаем, и даже поставил под сомнение сентябрьский раунд торговых переговоров.
"Предстоящая неделя обещает мировым площадкам переходное состояние, пока без идеи возвращения к покупкам рисковых активов. С одной стороны, август традиционно является сезоном с низкой ликвидностью на рынках. С другой – Дональд Трамп продолжил раскачивать лодку в торговом конфликте с Китаем, намекнув в конце прошлой недели о вероятном срыве сентябрьской встречи сторон", — говорится в обзоре Росбанка.
Баррель нефти марки Brent оценивается в $58,45, что на 8 центов ниже уровней закрытия четверга.
Агентство Fitch в пятницу повысило суверенный кредитный рейтинг России до уровня "BBB" с "BBB-" и изменило прогноз на "стабильный", поскольку посчитало, что проводимая властями РФ последовательная экономическая политика ведет к укреплению макроэкономической стабильности, уменьшению влияния нефтяных цен на экономику и к повышению устойчивости к внешним шокам.
Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ