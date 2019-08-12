Налоговики решили оштрафовать российского бизнесмена Алексея Ермакова почти на 128 млн рублей за взятый в 2017 году в Армении кредит без привлечения российского банка. Это второй случай в России, когда дело о нарушении валютного контроля заведено против человека, а не бизнеса.

Налоговая инспекция №7 по Москве выписала бизнесмену Алексею Ермакову штраф на 127,5 млн рублей за операции с зарубежными счетами без участия российского банка, что запрещено законом, узнали «Ведомости». В 2017 году Ермаков взял 170 млн рублей в кредит в Юнибанке, работающем в Армении, на покупку доли в местной компании. Деньги он получил на счет в том же банке, что налоговики и сочли нарушением российских законов, пишет газета со ссылкой на материалы дела. Налоговая инспекция узнала об операции из документов, которые предоставил сам бизнесмен, — отчета о движении средств по зарубежному счету и паспорта сделки. Сумма выписанного штрафа составила 75% от суммы займа.

Ермаков утверждает, что российские банки отказали ему в выдаче кредита, а зачислить полученные от Юнибанка средства на счет в другой кредитной организации было невозможно. Ермаков подал иск в суд: он настаивает, что налоговые инспекторы не оценили причиненный государству ущерб, и просит заменить штраф предупреждением в связи с «малозначительностью правонарушения», указывают «Ведомости».

Налоговая аргументы Ермакова отклонила. Решение об отсутствии общественной безопасности будет «формировать пренебрежительное отношение к требованиям валютного законодательства», — цитируют постановление об административном наказании «Ведомости». Тверской суд Москвы в июле поддержал налоговую, Ермаков оспорил решение в Мосгорсуде. Представитель Федеральной налоговой службы (ФНС) отказался от комментариев «Ведомостям» до решения суда.

«Я думал, если ты сам уведомляешь ФНС о счетах за границей и движении средств по ним и честно платишь налоги от своей коммерческой деятельности, то этого должно быть достаточно для государственного контроля за бизнесом», – заявил сам Ермаков «Ведомостям». Бизнесмен уверен, что наказание несоразмерно нарушению.

Опрошенные «Ведомостями» юристы утверждают, что дело Ермакова – только второе в России о нарушении валютного контроля, поданное против человека, а не компании. В 2017 году Николай Кузнецов косвенно пострадал из-за санкций США: его средства почти на три года были заморожены банком Standard Chartered. В 2016 году блок был снят, но с российскими банками Standard Chartered к тому времени уже не работал, потому средства россиянина сначала перевели в Barclays, а уже из него – на счет в России. Налоговая сочла это «неразрешенной валютной операцией» и выписала штраф в размере 75% от суммы – около 30 млн рублей. В ноябре 2017 года жалобу Кузнецова на действия налоговиков отклонил Мосгорсуд, бизнесмен намеревался обратиться в Верховный суд. В марте 2018-го на сторону Кузнецова встал Центробанк.

Контроль ужесточается

2 августа Владимир Путин подписал закон , расширяющий с 2020 года список операций, которые разрешено проводить по зарубежным счетам. Но контроль со стороны налоговой постепенно ужесточается после его передачи от Росфиннадзора ФНС, заявила «Ведомостям» директор группы по оказанию юридических услуг банкам и финансовым институтам PwC Legal Ксения Грицепанова. По ее мнению, смягчить наказание при этом практически невозможно. В ходе проверок нарушения находят в 98% случаев, а отменяется лишь 1% решений, рассказал газете представитель налоговой службы. Наказание несоразмерно проступку, бизнес давно стонет от его тяжести, утверждает руководитель налоговой практики «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин. ФНС находит валютные нарушения там, где произошло недопонимание из-за незнания российских законов иностранным банком, поддерживает партнер TA Legal Consulting Иван Тертычный. Валютный контроль мешает выводу средств из офшоров, а иногда и, напротив, вынуждает создавать новые иностранные компании, отметил партнер Ronlaw Partners Павел Романенко.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

