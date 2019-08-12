12.08.2019 15:00 401

Общее количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, в том числе компаний с госучастием (где государство владеет долей от четверти акций) — на 30%, за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе данных Росстата.

Как менялось число госпредприятий

Общее количество хозяйствующих субъектов в госсобственности за четыре года сократилось на 6 тыс., с 65,5 тыс. в 2016-м до 59,6 тыс. на 1 января 2019 года.

Показатель включает как коммерческие компании и предприятия с участием государства (около 5,7 тыс.), так и государственные учреждения (около 53 тыс.). До 2016 года Росстат не вел статистику о числе юрлиц в госсобственности, пояснили РБК в пресс-службе ведомства.

В том числе сократилось количество компаний с госучастием:

общее количество акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, — более чем на 30%, с 1557 в начале 2016-го до 1084 к 2019 году;

в том числе количество АО с участием государства на уровне 25–50% — вдвое;

число компаний, в которых государство владеет долей выше 50%, — на 45,8%;

количество компаний со специальным правом государства на участие в управлении («золотая акция») — на 13,6%.

66% акционерных обществ с госучастием завершили 2018 год с прибылью. Больше всего убыточных — среди гостиниц и предприятий общепита с участием государства (62,5%), оборонных предприятий (60%), строительных (58,8%) и предприятий в сфере оптовой, розничной торговли и ремонта (53,8%).

«Для иерархической системы слишком большое число управляемых организаций всегда проблема, и вполне рационально сокращать их количество», — прокомментировал РБК директор Института анализа предприятий и рынков ВШЭ Андрей Яковлев.

Доходы и расходы 30 тыс. российских госпредприятий никак не отражены в бюджетной отчетности государства, обратил внимание Международный валютный фонд (МВФ). Эксперты рекомендовали российским властям обязать все госпредприятия публиковать ежегодные финансовые отчеты.

Сокращение или реорганизация?

Сокращение числа юрлиц в госсобственности не говорит об уменьшении доли государства в экономике, отмечает член экспертного совета при правительстве, старший научный сотрудник РАНХиГС Вадим Новиков. «Мы не видим масштабной приватизации, тенденция прежде всего отражает реорганизацию внутри госсектора», — пояснил он.

Доходы от приватизации за 2019 год должны составить 13 млрд руб., следует из закона о бюджете. «Эта цифра равна выручке всего семи средних предприятий, или примерно одной тысячной активов «Газпрома», а его выручка растет в год вовсе не на одну тысячную. Так что в плане приватизации планируются скромные распродажи», — отмечает Новиков.

«Идет общее сокращение числа хозяйствующих субъектов, особенно средних и мелких предприятий, в связи с депрессией, плохой конъюнктурой и стагнацией экономики», — считает директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.

МВФ оценивает вклад госсектора в российский ВВП в 33%. Государственные предприятия, по подсчетам МВФ, обеспечили 19,3% ВВП, госуправление — 13,5% ВВП в 2016 году.

Европейский банк реконструкции и развития оценил долю государства в 35% в 2005–2010-м, Moody's — в 40–50%. Схожая точка зрения у Центра стратегических разработок — 46% по итогам 2016 года.

В каких отраслях сокращается число госпредприятий

Сильнее всего за анализируемый период сократилось число госпредприятий на конкурентных рынках:

обрабатывающих производств — в три раза;

в сфере оптовой, розничной торговли и ремонта — на 42,7%;

в строительстве — на 33,5%.

При этом число госпредприятий по производству и распределению газа, электричества и воды, наоборот, выросло на 27%.

Количество госпредприятий в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства сократилось на 19,4%, здравоохранения и соцуслуг — почти на 18%, образования — на 7,5%, культуры, спорта и отдыха — чуть более чем на 5%. «Это следствие оптимизации бюджетной сферы — объединения больниц, поликлиник и вузов, когда отдельные юрлица преобразовали в филиалы», — пояснил Яковлев из ВШЭ.

Заметно сократилось число госпредприятий в области рыболовства и рыбоводства: с 2017 по 2018-й — на 41%, с 80 до 47. В прошлом году государство начало проводить оптимизацию научно-исследовательских институтов и научно-образовательных учреждений в сфере рыболовства и рыбоводства, пояснил РБК вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин. Госпредприятия не исчезли, а изменили организационно-правовую форму, пояснил он.

Число госпредприятий в области военной безопасности и соцобеспечения остается практически неизменным и сократилось менее чем на 3%.

Наибольшая плотность государственных предприятий, по данным Росстата, наблюдается в регионах Крайнего Севера, в Ненецком и Чукотском автономных округах — около 39 на 10 тыс. населения.

Далее следуют Якутия, Магаданская область, Камчатский край, Еврейская АО, республики Алтай, Тыва, Калмыкия, Мордовия и Новгородская область с показателями 14,6–23,7 госпредприятия на 10 тыс. населения.

Наибольшая плотность частных компаний, по данным Росстата, в Москве, Санкт-Петербурге и Калининградской области. По этому показателю они значительно опережают другие регионы.

Пережитки СССР

РБК проанализировал динамику числа госпредприятий по организационно-правовой форме.

Сильнее всего сокращается число унитарных предприятий — на 39% с 2016 по 2019 год.

В предыдущий период происходил бурный рост ФГУПов и МУПов. По данным Федеральной налоговой службы, общее количество унитарных предприятий удвоилось за три года, с 2013 по 2016 год, с 11 тыс. до 23 тыс.

Значительная часть унитарных предприятий работает в сферах с развитой конкуренцией, подчеркивает Федеральная антимонопольная служба. В отличие от бюджетных учреждений эти предприятия не подчиняются жестким требованиям о контрактной системе в госзакупках. Зaказчики передают бюджетные средства подведомственным унитарным предприятиям в форме субсидий, в том числе на конкурентных рынках.

«Унитарные предприятия, как правило, завязаны на бюджетное финансирование. Не секрет, что вокруг госкорпораций действует куча мелких аффилированных с топ-менеджментом унитарных предприятий», — отмечает Алексей Ведев из РАНХиГС.

Кроме того, отсутствие корпоративного контроля (совета директоров, систем управления рисками и т.д.) и «гарантированный» спрос не способствуют развитию таких предприятий, отмечает ФАС. Производительность труда работников унитарных предприятий в среднем в 4,5 раза ниже, чем в компаниях других типов.

Постепенное сокращение ФГУПов и МУПов началось после поручения президента Владимира Путина провести масштабную реформу государственного сектора экономики. Сократить число унитарных предприятий — одна из задач Национального плана развития конкуренции до 2020 года.

Унитарные предприятия на конкурентных рынках должны быть ликвидированы или реорганизованы, предполагает законопроект ФАС и правительства. Останутся лишь естественные монополии и унитарные предприятия в сфере обороны и безопасности. Создавать новые будет разрешено лишь в исключительных случаях, по решению президента или премьер-министра.

Инициатива столкнулась с сопротивлением Совета Федерации и властей регионов. По мнению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, идея «противоречит Конституции». Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки, которые продлили переходный период с 2021 до 2023 года и предлагают оставить унитарные предприятия в районах Крайнего Севера, где они являются единственными исполнителями коммунальных услуг, а также в сфере культуры и искусства.

Как сообщила РБК пресс-служба Росимущества, количество ФГУПов планомерно снижается и сократилось на 1104 предприятия, до 700 на 1 января 2019 года.

В программу приватизации на 2017–2019 годы на текущую дату включено 254 ФГУПа. 52 из них уже преобразовано в АО (ООО), приватизация еще 116 невозможна (находятся в процессе ликвидации, банкротства, реорганизации в форме присоединения или исключены из ЕГРЮЛ), пояснили в Росимуществе.

Растет число непубличных госпредприятий

Количество коммерческих корпоративных организаций уменьшилось на 21,8%. Причем число публичных АО уменьшилось вдвое, а непубличных компаний — возросло на 39,9%.

По мнению Яковлева из ВШЭ, это естественный процесс. «Публичные АО несут довольно весомые издержки на раскрытие информации и присутствие на бирже. Такие расходы оправданы, когда экономика растет и можно рассчитывать на привлечение инвестиций. Когда же экономика стагнирует и некому продать акции, эти издержки не компенсируются выручкой, а наоборот, публичность не выгодна, учитывая, что информацией воспользуются конкуренты», — пояснил он.

Непубличные АО укрупнились и усилились, отмечает Ведев из РАНХиГС. «В России и публичные компании грешат недостаточной прозрачностью и имеют низкую долю акций в свободном обращении. Биржа, как правило, используется не [столько] для привлечения средств, сколько для перераспределения собственности», — пояснил он.

По плотности госпредприятий Россия опережает Китай

Абсолютным лидером в мире по числу госкомпаний выступает Китай — 159,2 тыс. госпредприятий, по последним данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на 2015 год. Однако Россия опережает мирового лидера по плотности госпредприятий: на 10 тыс. граждан их приходится четыре, в то время как в Китае — чуть больше одного.

Среди стран ОЭСР наибольшая доля занятых на госпредприятиях — в Норвегии, Латвии, Эстонии, Венгрии, Франции, Финляндии, Чехии, Словакии и Италии. ОЭСР не приводит данных по России. Не публикует статистику о численности занятых на госпредприятиях и Росстат, что не позволяет сравнить Россию по этому показателю с другими странами. По оценке МВФ, российские бюджетные организации и крупнейшие госкомпании ответственны за 50% занятости в формальном секторе.

Ольга АГЕЕВА