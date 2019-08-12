12.08.2019 17:00 430

Банк России 12 августа выпускает в обращение памятные монеты, посвященные мультфильму «Бременские музыканты». Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

В обращение выпускаются 450 тыс. монет из недрагоценных металлов в обычном исполнении и 50 тыс. монет с цветными изображениями номиналом 25 руб. Также Банк выпустит 3 тыс. серебряных монет номиналом 3 руб.

Масса драгоценного металла в чистоте серебряных монет составляет 31,1 г, проба сплава — 925, эта информация нанесена на лицевую сторону монеты. На оборотной стороне — рельефное изображение сцен из мультфильма, а вверху по окружности надпись «Бременские музыканты».

На обычных монетах из недрагоценных металлов также есть рельефное изображение сцен из мультфильма, а на специальные недрагоценные монеты нанесено изображение в цвете.

Центробанк отмечает, что эти монеты являются законным средством платежа на территории России и обязательны к приему во всех видах платежей.

Премьера мультфильма «Бременские музыканты» состоялась в 1969 году. Он был создан по мотивам сказки братьев Гримм о бродячих музыкантах. Сценарий написали Юрий Энтин и Василий Ливанов, автором музыки к мультфильму стал Геннадий Гладков.

Летом прошлого года ЦБ выпустил серебряные и недрагоценные монеты с изображением Волка и Зайца из культового советского мультфильма «Ну, погоди!». На них были нанесены герои мультфильма, танцующие на коньках.

Юлия ВЫРОДОВА