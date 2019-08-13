13.08.2019 08:30 357

Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ). Сейчас каждое бюро проводит скорринг по собственной методике и имеет разные шкалы. Регулятор намерен создать единую для всех форму выдачи отчета. Пока рейтинги носят информационный характер, но в дальнейшем могут быть увязаны со стоимостью финансовых продуктов, уверены эксперты.

О том, что ЦБ на прошлой неделе на совещании с участием бюро кредитных историй и банков обсуждал особенности присвоения индивидуального кредитного рейтинга (ИКР или скоррингового балла) физлица, рассказали "Ъ" участники встречи. По их словам, регулятор услышал мнение рынка о том, что переход на единый механизм расчета кредитного рейтинга — негативная практика. Поэтому наиболее вероятным решением проблемы унификации данных о рейтингах разных бюро будет введение единой шкалы, в которой наглядно будет представлено качество заемщика и насколько велики его шансы получить кредит или заем. Форму, по словам собеседников "Ъ", подготовит ЦБ.

В ЦБ "Ъ" сообщили, что сейчас БКИ рассчитывают ИКР по собственным методикам и выдают результаты каждое по своей шкале. Это делает сложным анализ и сопоставление данных для потребителей. 26 июня опубликован доклад для общественных консультаций, в том числе по вопросу «необходимости реализации унифицированного рейтинга и механизма его реализации». В настоящее время «получены мнения рынка, формируется позиция Банка России». По словам представителей БКИ, создание единого механизма расчета ИКР не имеет смысла. «В создании единой оценки не только нет необходимости, это в принципе невозможно сделать. Дело в том, что в базах разных БКИ — разный состав информации,— поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.— Скорее можно было бы создать для индивидуального кредитного рейтинга, получаемого из разных БКИ, единообразную шкалу». По мнению гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина, наличие единого механизма «приведет к снижению конкуренции и качества услуг: все строго следуют этому механизму и фактически делают одну и ту же работу, не включая в расчет индивидуального рейтинга те ноу-хау, которые уже сейчас есть у разных разработчиков». В итоге выбран иной подход, отмечает господин Лагуткин,— «каждый разработчик рейтинга может применять собственную методологию, а для сопоставления рейтингов разных БКИ планируется разработать некую единую шкалу рейтингов». Этот вариант не требует значительных ресурсов на реализацию инициативы, при этом позволит обеспечить качество рейтинговых услуг за счет механизмов рыночной конкуренции, отмечает гендиректор ОКБ Артур Александрович.

По словам экспертов сам по себе индивидуальный рейтинг важен и для заемщиков. На фоне введения дополнительных каналов получения рейтингов и истории гражданами спрос на них вырос. «Мы видим существенный рост количества запросов кредитных историй со стороны граждан, которые стали чаще беспокоится о своей финансовой репутации и безопасности персональных данных»,— отмечает господин Александрович. ИКР в кредитной истории в первую очередь будет полезным для клиентов, которые будут иметь информацию о своей кредитоспособности и использовать ее перед подачей заявления на получение любого кредитного продукта, отмечают в ВТБ.

В то же время, по словам зампреда правления Совкомбанка Алексея Панферова, данный показатель пока не нашел нормативного применения в России. «В США кредитный рейтинг FICO позволяет гражданам получать доступ к большому спектру сервисов, начиная от образования до покупки автомобиля или недвижимости»,— отмечает руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента кредитования Райффайзенбанка Алексей Крамарский. В России же пока «не существует механизма, в котором хороший скорринговый балл конвертируется в более выгодные условия обслуживания», отмечает он. По мнению гендиректора кредитного бюро «Русский стандарт» Анны Садовничей, ИКР пока носит информационный характер. При этом в дальнейшем регулятор может привязать стоимость финансовых услуг к уровню рейтинга, считает она. Банк России рассматривает варианты развития индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории, сообщили в ЦБ.

Ксения ДЕМЕНТЬЕВА