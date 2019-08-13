13.08.2019 08:50 350

За последний год число малых и средних предприятий (МСП) сократилось на 4%, до 5,7 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, до 15,2 млн человек, говорится в исследовании «Опоры России» на основе данных Федеральной НС (есть у «Известий»). Такая динамика наблюдается впервые с 2016 года и противоречит нацпроекту, согласно которому к 2025 году количество занятых в сфере МСП должно достигнуть 25 млн. Сокращение численности небольших компаний и их сотрудников связано с повышением НДС, снижением спроса, вялым деловым климатом и слабой доступностью финансирования, считают в «Опоре России». Для того чтобы количество таких предприятий, а также их работников росло, нужно уйти от излишнего регулирования и наладить справедливую систему гостендеров, считают эксперты.

Тренд на понижение

Количество занятых на малых и средних предприятиях России за год сократилось на 5% — с 16 млн человек до 15,2 млн, говорится в исследовании общероссийской общественной организации «Опора России». Оно основано на статистике ФНС на 10 августа 2019 года. Именно в это время служба исключает из реестра не предоставивших отчетность предпринимателей, пояснили в «Опоре России». По статистике ФНС, количество всех малых и средних компаний сократилось на 4% — до 5,69 млн.

С 2016 по 2018 год численность МСП и занятых в этом сегменте росло, но в этом году тренд переломился, рассказал президент «Опоры России» Александр Калинин. Он объяснил, что главная причина сокращения сектора — это снижение спроса и реальных располагаемых доходов населения, с которым малый бизнес работает напрямую и первым ощущает изменения. Также на отрицательную динамику повлияло увеличение НДС до 20%, которое в условиях ограниченного спроса невозможно переложить на покупателей, считает он. По словам Александра Калинина, бизнес также отмечает ухудшение делового климата: ужесточается контрольно-надзорная деятельность, наблюдается давление правоохранительных органов, повышаются административные барьеры. Наконец, проблема заключается и в доступности финансирования — высоких ставках по кредитам и большой доле отказов в банках, добавил он.

— Около 150 тыс. индивидуальных предпринимателей могли закрыться и заново зарегистрироваться в качестве самозанятых, которые пока не учитываются как представители МСП, но тогда тенденция к сокращению все равно сохранилась бы. Важно, что противоположный тренд показывает бизнес, получивший господдержку: по примерным подсчетам, за последний год 50 тыс. предприятий нарастили 800 тыс. сотрудников. Без льготных программ падение было бы еще более значительным, — отметил президент «Опоры России».

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Для развития МСП в декабре 2018 года в Минэкономразвития был утвержден национальный проект «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В соответствии с поставленными целями к концу 2024 года численность занятых (как основателей организации, так и работников) в сегменте должна достичь 25 млн, а его доля в ВВП — 32,5%. В рамках нацпроекта предусмотрено улучшение условий ведения бизнеса, льготное финансирование, система поддержки фермеров, а также популяризация предпринимательства. На нацпроект выделено 481,5 млрд рублей.

В Минтруде сообщили, что вопрос занятых в МСП находится в компетенции Минэкономразвития. В этом ведомстве «Известиям» не ответили на вопрос о причинах снижения количества работников сектора.

Бизнес-барьеры

Сокращение сегмента связано с повышением конкуренции со стороны крупного бизнеса (например, розничная торговля переходит к сетевым ритейлерам), а также со стороны бюджетных организаций (например, на рынке юридических услуг начали действовать некоммерческие госорганизации), рассказал президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев. Кроме того, наиболее остро перед бизнесом стоит проблема излишней зарегулированности: за последние 5–7 лет выросло количество требований к предпринимателям, а правоприменительная практика ужесточилась, отметил он.

По словам Владимира Буева, госпрограммы поддержки — например, льготное кредитование или популяризация малого бизнеса — в ближайшее время не дадут толчок к росту количества предприятий и численности занятых. Действительно поможет развитию предпринимательства «регуляторная гильотина», которая призвана отменить все избыточные требования к бизнесу, считает он.

Выделенные из бюджета средства попадают лишь к 2–3% предпринимателей, поскольку для их получения необходимо соответствовать завышенным требованиям государства, а также приходится более строго отчитываться об их расходовании, уверен доцент РАНХиГС Виктор Солнцев. Кроме того, в нацпроект необходимо включить работу над справедливой системой госзакупок и тендеров, в которых сейчас многие малые предприятия не могут участвовать из-за бумажной волокиты или слишком сжатых сроков, а результаты некоторых таких мероприятий уже предрешены, сетует эксперт. По его мнению, в нынешнем варианте проекта поддержки МСП целевые ориентиры по количеству предприятий и занятых вряд ли будут достигнуты в указанные сроки.

Наталья ИЛЬИНА