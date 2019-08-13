13.08.2019 09:00 374

Наиболее востребованными специальностями в России в 2019 году стали продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист.

Список продолжили специалист по закупкам, педагог допобразования детей и взрослых, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ВНИИ труда министерства труда.

Востребованность профессии определяется тем, какую роль она играет в функционировании предприятия или компании. О том, что доля таких приоритетных работников превышает 50 % от штата организации, отметили 19,5 % компаний. Еще в 65 % организаций сообщили, что необходимость в таких сотрудника составляет 10 %.

Екатерина ЯСАКОВА