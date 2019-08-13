13.08.2019 09:10 354

Неоднозначная трактовка права собственности на пенсионные накопления в различных законах может стать актуальной при рассмотрении уголовного дела. Ряд лиц, связанных с деятельностью НПФ «Согласие», обвиняются в неправомерном переводе средств пенсионных накоплений граждан в этот НПФ, что, по мнению следствия, является хищением более 11 млрд руб. бюджетных средств у Пенсионного фонда России (ПФР). Юристы и представители профильных министерств расходятся в оценке того, могли ли пенсионные накопления уйти из госсобственности вследствие перевода из ПФР в НПФ.

Уголовное дело, по которому в качестве одного из обвиняемых проходит вице-президент по НПФ управляющей компании «МКБ-Капитал», член совета директоров НПФ «Согласие» Андрей Неверов (см. "Ъ" от 29 июля), было возбуждено еще в апреле следственным управлением МВД по Республике Коми. Он, а также ряд лиц, связанных с деятельностью компании «Первый пенсионный администратор» (ППА), которая работала с НПФ «Согласие», обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, а также мошенническом хищении в особо крупном размере, рассказал "Ъ" адвокат одного из обвиняемых Олег Матюнин. По словам защитника, следственные органы полагают, что в период с 2016 по 2018 год некоторые недобросовестные агенты фальсифицировали документы на перевод пенсионных накоплений граждан из ПФР в НПФ «Согласие» (таким именем обладали два фонда). «Предполагаемая сумма необоснованного перевода составляет свыше 11 млрд руб.»,— уточнил господин Матюнин. По его словам, следственные органы квалифицируют этот перевод как «незаконное хищение бюджетных средств». Дело в августе было переведено в следственный департамент МВД России, отметил адвокат и подтвердил собеседник "Ъ", близкий к правоохранительным органам. ПФР проинформирован о проводимом расследовании, однако никакими деталями о ходе следственных действий не владеет, заявил "Ъ" представитель фонда.

НПФ «Согласие» (впоследствии «Согласие ОПС», фонд присоединен к «Нефтегаранту» в конце 2018 года), а также другой НПФ «Согласие» (до 2017 года НПФ оборонно-промышленного комплекса) в 2016–2018 годах вели агрессивную политику по привлечению новых клиентов. Согласно отчетности фондов, за три года суммарно их клиентами стали более 1 млн граждан. На привлечение было потрачено 5,4 млрд руб. В результате фонды пополнились накоплениями на 91,7 млрд руб., почти 78% из этой суммы было переведено из ПФР.

Ранее, 5 августа, газета «Республика», учредителями которой являются правительство Коми и госсовет республики, ссылаясь на слова регионального прокурора Сергея Бажутова, указывала, что на основе сфальсифицированных документов в НПФ «переведено более 11 млрд руб. бюджетных средств».

Однако, по мнению защиты, перевод средств пенсионных накоплений от одного страховщика к другому не влияет на вид права собственности на них. Эти средства «являются собственностью государства и распоряжение ими по своему усмотрению невозможно», утверждает Олег Матюнин.

Представитель Минфина ответил "Ъ", что в случае, если страховщиком гражданина является ПФР, средства пенсионных накоплений являются федеральной собственностью (по закону «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии»), если же НПФ — то право собственности у частного фонда (по закону «О НПФ»). В Минтруде также указали на существующую коллизию в виде двух законов. В Счетной палате (проверяет НПФ) не видят различия и ссылаются на закон «Об инвестировании…», а значит, считают пенсионные накопления госсобственностью. «ПФР является правоприменительным органом и не вправе толковать пенсионное законодательство»,— заявили в фонде. Юрист одного из крупных НПФ также видит коллизию в двух законах, но склоняется к мнению Минфина. «Право собственности на пенсионные накопления в соответствии со ст. 5 "Об инвестировании…" принадлежат РФ»,— считает представитель «ВТБ Пенсионного фонда». «Деньги не могут быть похищены, так как остаются в системе ОПС и цели их использования при этом не меняются»,— резюмирует он.

В НПФ «Согласие», «МКБ-Капитале», ЦБ, Следственном комитете Республики Коми, МВД России, Следственном комитете России не ответили на запрос "Ъ". С МВД по Республике Коми связаться не удалось.

Илья УСОВ; Андрей ИВАНОВ, Сыктывкар