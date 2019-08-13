Жительница подмосковного города Воскресенска оказалась должна 1,8 млрд рублей после подписания документов о приеме на работу. Женщина пришла устраиваться курьером, но во время подписания документов ее оформили как генерального директора фирмы. Вскоре эта контора взяла крупный кредит и почти сразу после этого обанкротилась. Теперь от женщины, работающей дворником, потребовали отдавать половину зарплаты в счет долга. Погасить его полностью с ее заработком можно было бы через 22 тыс. лет. Как записывают многомиллионные кредиты на малообеспеченных россиян и почему, несмотря на абсурдность ситуации, противостоять мошенничеству с подставными фирмами остается сложно — разбирались «Известия».

Долговая история

Светлана Бодрова работала дворником в службе ЖКХ до тех пор, пока на место ее работы не пришли судебные приставы для взыскания долга с сотрудницы. Они сообщили, что женщина, работающая дворником, задолжала Агентству по страхованию вкладов почти 2 млрд рублей. Во время разбирательств выяснилось, что три года назад женщина устраивалась работать в столичную компанию на должность курьера. Для оформления документов ее отвезли к нотариусу, где ее оформили на должность директора и соучредителя компании «Реалити Плюс».

Действуя от ее имени, представители компании оформили кредит на сумму $32 млн в Судостроительном банке. В 2015 году по решению Центробанка у этой кредитной организации отозвали лицензию, а права по востребованию долга перешли к Агентству по страхованию вкладов. Бодровой заплатили 2 тыс. рублей за согласие подписать бумаги у нотариуса, о последствиях этих действий, разумеется, женщина не знала.

В суде Дорогомиловского района Москвы, который проходил без участия Бодровой, ее обязали выплатить долг в размере 1,8 млрд рублей, а также исполнительный сбор — еще 127 млн рублей. Как только на место работы женщины пришли приставы, руководство приняло решение немедленно уволить дворника. Об этом женщина рассказала телеканалу М24. Из ее зарплаты в размере 15 тыс. рублей половина уходила на оплату долга.

Ее бывший муж рассказал РЕН , что Бодрову попросту использовали, повесив на нее чужие долги. По его словам, женщина стала не единственной жертвой в преступной схеме.

— Ее втемную использовали, вызвали открыть счет, а взяли кредит в банке на 1,8 млрд. Там их много человек проходит. Я знаю, что 16, на каждом человеке очень много миллиардов, не знаю. Она открыла фирму, ее вызвали открыть счет. Но получилось, что она кредит взяла, выступила поручителем от фирмы. Там уставной капитал 100 тыс., как они дали кредит, не знаю. В суде сказали, что этой компании уже не существует, все уже за границей, — рассказал Евгений Бодров.

В ситуацию уже вмешалась уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, которая заявила , что судебные приставы могли «повесить» на женщину долги из-за утечки данных в налоговых службах.

— Та же самая история. Объясняется это достаточно просто: налоговая «сливает» информацию о персональных данных. Видимо, путем дополнительных денежных вливаний оформляются компании на другие физические лица, — заявила Семенова.

По ее словам, в последнее время подобные случаи — не редкость. Пострадавшим от мошенников приходится годами судиться из-за того, что на них оформили фирму, занимающуюся отмыванием денег. Семенова пообещала взять этот случай под личный контроль.

— Безусловно, это безумие. Сам человек себя не защитит в этой ситуации, судя по социальному статусу. Здесь нужно, чтобы помогали следователи, — добавила омбудсмен.

Отплатить за чужие дела

В похожей ситуации оказался водитель автобуса Юрий Нигмедзянов, который в одночасье стал владельцем газеты «СПИД-Инфо» вместе с ее многомиллионными долгами. В настоящее время против него возбуждено уголовное дело, в то время как предыдущий владелец газеты Андрей Манн бежал из России.

— С июня 2015 года наш генеральный директор Сазонов по наущению владельца издательского дома Андрея Манна, который является гражданином США, перестал платить гонорары всем сотрудникам редакции. Это часть зарплаты, а не какая-то второстепенная премия. В нашем издательском доме они составляли примерно 80% от зарплаты. Мои сотрудники были вынуждены жить на оставшиеся 20% своей зарплаты. Прошел месяц, два, три. Я постоянно ходил к Манну, просил, потом требовал, чтобы сотрудникам были выплачены средства в полном объеме, — рассказал бывший главный редактор издания Олег Кармаза в интервью РЕН.

Манн обещал выплатить всё в полном объеме, но каждый раз отсрочивал свои обещания. После того как сотрудники пригрозили коллективным иском и заявлением в СК, Манн сперва пообещал «переломать кому-то из журналистов ноги», а потом пришел в редакцию и пообещал рассчитаться со всеми в течение месяца.

За этот месяц он успел продать издательский дом с суммарными долгами по оплате в размере 60 млн рублей. Новый владелец холдинга в редакции так и не появился, его разыскали сами журналисты и с большим удивлением обнаружили, что он работает в автобусном парке в Щелково.

Бывший заместитель генерального директора Иван Иванин рассказал, что три года назад Манн занял у него $150 тыс. под расписку, но в течение года деньги так и не вернул. В случае если деньги не удастся собрать, Манн грозился забрать их из оборота компании, поставив тем самым под удар оставшуюся зарплату сотрудников.

— В феврале 2017 года он пришел ко мне в кабинет и заявил, что срочно ему на неделю нужна сумма в $20–25 тыс. Думая, что он отдаст деньги, нашел эту сумму и еще через неделю 10 тыс. На этом мой финансовый источник иссяк, и он потерял ко мне интерес.Каждый месяц был обзвон, во время которого он обещал «вот-вот отдать всё». В апреле 2017 года ситуация сложилась таким образом, что у дочери моего товарища был диагностирован рак щитовидной железы и лимфома, я обратился к Манну с просьбой вернуть часть его долга, для того чтобы решить проблему с реабилитацией девушки в Германии. Манн посетовал на то, что сумма небольшая, но сейчас и этих денег нет, — заявил бывший заместитель генерального директора «СПИД-Инфо».

Согласно данным следствия, новый владелец Юрий Нигмедзянов задолжал пятерым сотрудникам почти 400 тыс. рублей. Каждому из сотрудников он теперь должен более 60 тыс. рублей. Долги скопились в результате многолетнего отказа Манна выплачивать гонорары сотрудникам. Новый владелец, узнав о том, что от прошлого владельца ему достались многомиллионные долги, пришел в ужас.

Номинально правы

Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно внимательно подписывать документы: небрежность и незнание от ответственности не освобождают. Причем для номинального директора помимо денежных обременений предусмотрена еще и уголовная ответственность, сообщил «Известиям» юрист Владимир Шалаев.

— Назначение директором обычно (как и в этом случае) происходит у нотариуса с последующей подачей соответствующего заявления в налоговую инспекцию, — поясняет юрист.

Доказать то, что человек фактически не являлся руководителем, сложно из-за участия в сделке нотариуса, которое повышает доверие суда к подобным назначениям, добавляет Шалаев.

— Следует проверить возможность обжалования решения суда и проверить наличие оснований для оспаривания (возможно, она не подписывала договор поручительства и кредитный договор). Кроме того, если в остальном у нее не было злоупотреблений, то она может обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве и, при определенных обстоятельствах, суд освободит ее от ответственности, — подчеркнул юрист.

Сама по себе схема открытия фиктивных компаний на подставные лица существует еще с 1990-х годов: тогда генеральными директорами подобных контор-однодневок записывали бездомных. Даже внимательность при подписании документов не может на 100% гарантировать, что личными данными не завладели мошенники, пояснила «Известиям» преподаватель юридического факультета МГИМО, адвокат Виктория Данильченко.

— Личные данные могут быть проданы мошенникам даже сотрудниками государственных структур. Поэтому панацеи от регистрации фиктивной компании на вас на данный момент не существует. Наличие фиктивных предприятий, зарегистрированных на чье-либо имя, на ранних стадиях выяснить не так просто. Как правило, информация появляется, когда фирма уже обрастает долгами — кредитными, налоговыми задолженностями и пр. Фиктивного директора начинают одолевать уведомления об этих задолженностях, которые в итоге приводят к судебным разбирательствам, — уточнила Данильченко.

Обращаться в правоохранительные органы нужно при малейшем подозрении в том, что ваши личные данные могли оказаться в ненадежных руках. Одновременно с этим нужно обратиться в налоговую инспекцию с сообщением о том, что вы не имеете отношения к этой фирме.

— Также нужно подать иск в суд. Для тех лиц, кто за определенную плату предоставляет свои данные с целью регистрации юридического лица без намерения заниматься фактической деятельностью компании, УК РФ предусматривает отдельную статью. Подобные деяния наказываются штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, — рассказала Данильченко.

Оспорить данные судебные акты можно на основании того, что со стороны номинального руководителя не было совершено никаких действий, связанных с реальным руководством фирмой, пояснил в беседе с «Известиями» адвокат, партнер юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов.

— В данном случае речь идет об ответственности номинального руководителя, и такие ситуации на практике встречаются. Человек может попытаться доказать, что не принимал никаких решений по управлению этим юридическим лицом. Именно на это надо ссылаться, чтобы уйти от ответственности номинального руководителя по долгам фирмы, — считает Фролов.

Документы, которые дают на подпись при устройстве на работу, сильно отличаются от тех, которые нужны для того, чтобы стать соучредителем компании, считает юрист Европейской юридической службы Ольга Широкова. Один из экземпляров трудового договора передается на руки работнику, а для его оформления помощь нотариуса не нужна.

— Если говорить о процедуре учреждения компании, то она имеет определенный законодательством порядок. Во-первых, необходимо принять решение об учреждении, назначить руководителя, утвердить устав общества и т.п. В дальнейшем для регистрации общества необходимо подготовить соответствующее заявление по форме (нотариально удостоверить), пакет документов, необходимых для госрегистрации, и подать документы в регистрирующий орган или единый регистрационный центр по месту нахождения общества. Соответственно, не заметить такие документы, когда они предоставляются на подпись, очень тяжело и особенно, когда гражданина ведут к нотариусу для оформления сделки, — рассказала «Известиям» юрист Широкова.

Действия людей, которые назначают случайных людей во главе компании, незаконны. Защита в таких случаях должна строиться на том, что лицо вводили в заблуждение и воспользовались его неосведомленностью в момент подписания документов.

— Налицо факт введения в заблуждение женщины, воспользовались ее неосведомленностью, возможно. У нее было плохое зрение, что не позволило ей тщательно ознакомиться с документами. Поэтому обращайте внимание на наименование документов, предоставляемых на подпись (договор займа, письменное принятие решений, кредитный договор и т.п.). В данном случае людям, кто оказался в подобной ситуации, рекомендуем обращаться также в правоохранительные органы по факту мошенничества, — резюмирует адвокат.

Анастасия ЧЕПОВСКАЯ

