13.08.2019 10:00 754

Вступил в силу важный закон. Он наделяет Генеральную прокуратуру РФ полномочиями по взаимодействию с иностранными банками и компетентными органами при проведении антикоррупционных проверок.

Это означает, что с 6 августа, проводя проверки "соблюдения антикоррупционных запретов и ограничений", Генпрокуратура начала взаимодействовать с уполномоченными органами зарубежных стран. А Банк России будет предоставлять надзорному органу сведения, составляющие банковскую тайну, насчет подозреваемых в нарушении антикоррупционного законодательства граждан. В случае необходимости ЦБ вправе запросить интересующую информацию у иностранных структур, "ответственных за осуществление финансового надзора".

Станет ли такая информация достоянием широкой общественности? Нет. Должностные лица правоохранительных органов, получив информацию из Генпрокуратуры, будут нести ответственность за сохранение ее в тайне от "третьих лиц".

Называется этот Закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции" .

О чем будут спрашивать прокуроры у иностранных банков и уполномоченных органов иностранных государств? Поясним. У чиновников по нашим законам есть немалый список ограничений, запретов и требований, "установленных в целях противодействия коррупции". Периодически, по мере необходимости, проводятся проверки соблюдения таких запретов. Главное надзорное ведомство получило право в том числе и направлять в иностранные банки и уполномоченные органы международных организаций запросы. В законе проверяемые именуются "отдельными категориями лиц".

Банк России будет предоставлять надзорному органу сведения, составляющие банковскую тайну, насчет подозреваемых в коррупции граждан

Этим лицам нельзя открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках, "расположенных за пределами территории Российской Федерации", владеть и или "пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

Утверждено Положение о порядке направления в иностранные банки и другие иностранные организации и уполномоченные органы иностранных государств запросов в связи с проведением проверки соблюдения запрета.

Напомним, что у нас есть с 2013 года Федеральный закон № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

По пункту 3.6 нового Положения международные запросы будут направляться как Генеральной прокуратурой РФ в иностранный банк, иную иностранную организацию или компетентный орган чужого государства, так и по инициативе Генеральной прокуратуры другими российскими государственными органами "по имеющимся у них каналам международного сотрудничества на основании соглашений о взаимодействии" Генеральной прокуратуры с этими государственными органами или иных договоренностей.

Соответствующие соглашения Генеральной прокуратурой РФ уже заключены с МВД России, Росфинмониторингом и ФНС России.

Идет подготовка соглашения о взаимодействии Генеральной прокуратуры РФ и Центрального банка России, как выразились в ведомстве, "при реализации указанных полномочий".

По последним цифрам, озвученным Генпрокуратурой РФ, только арестованного зарубежом имущества по российским запросам больше, чем на миллиард долларов.

Генпрокуратура получила право направлять в иностранные банки запросы о счетах и вкладах тех граждан РФ, которым по закону иметь их запрещено

Речь о недвижимости во Франции, Швейцарии, Великобритании, Италии, Болгарии и Черногории.

В самой Генпрокуратуре работает спецгруппа, которая занимается возвратом из-за рубежа активов обвиняемых, полученных в результате коррупционных преступлений и других правонарушений. Эта группа была создана приказом Генпрокурора Юрия Чайки.

В ее состав вошли самые опытные представители сразу нескольких управлений надзорного ведомства, в том числе международно-правового сотрудничества и уголовно-судебного.

Основанием для создания группы стало одно из поручений президента, данное еще в 2016 году на заседания Совета по противодействию коррупции.

Наталья КОЗЛОВА

