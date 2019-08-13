13.08.2019 10:10 402

Замглавы Народного банка Китая сообщил, что регулятор «почти готов» к выпуску собственной криптовалюты. Это может быть связано с запуском компанией Facebook валюты Libra, пишет Bloomberg.

Народный банк Китая «почти готов» к выпуску собственной цифровой валюты. Об этом заявил заместитель главы китайского регулятора Му Чанчунь на форуме в китайской провинции Хэйлунцзян, передает Reuters.

Эмиссия будет проводиться по принципу двухуровневой системы, подчеркнул Му. Выпускать валюту смогут не только Центральный банк, но и другие финансовые учреждения. Кроме того, криптовалюта будет опираться не только на технологию блокчейн, так как с помощью ее одной необходимый Китаю объем транзакций обеспечить не получится, рассказал он.

Центральный банк Китая создал группу для работы над собственной криптовалютой в 2014 году, чтобы снизить издержки из-за использования бумажных банкнот и усилить контроль властей над денежной массой, напоминает Reuters.

Bloomberg связывает прогресс в работе над китайской криптовалютой с запущенной компанией Facebook валютой Libra. Проект компании Марка Цукерберга вызвал обеспокоенность у ряда Центробанков, в том числе у Народного банка Китая, пишет агентство. В конце июня Му заявлял , что Libra должна контролироваться финансовыми властями во избежание потенциальных рисков. Представитель Государственной администрации Китая по иностранным валютам Сунь Тяньци на форуме заявил, что «Libra должна рассматриваться Китаем как иностранная валюта и регулироваться соответствующим образом».

Создаваемая Центробанком валюта, напротив, позволит властям лучше контролировать финансовую систему страны, отмечает Bloomberg. Судя по информации патентов, зарегистрированных Народным банком Китая, пользователи системы смогут скачать цифровой кошелек и обменять юани на криптовалюту, писало агентство в декабре прошлого года. При этом регулятор сможет отслеживать каждую транзакцию.

«Безусловно, из-за объявления о запуске Libra правительства, регуляторы и Центральные банки по всему миру вынуждены были ускорить работу над тем, что касается цифровых активов», — заявил Bloomberg исполнительный директор компании BC Technology Group Дэйв Чепмен. Власти должны рассматривать возможность того, что выпускаемые не государством валюты «радикально» изменят происходящее в сфере финансов и платежей, добавил он.

Александр ПЯТИН, Forbes Staff

