Замглавы Народного банка Китая сообщил, что регулятор «почти готов» к выпуску собственной криптовалюты. Это может быть связано с запуском компанией Facebook валюты Libra, пишет Bloomberg.
Народный банк Китая «почти готов» к выпуску собственной цифровой валюты. Об этом заявил заместитель главы китайского регулятора Му Чанчунь на форуме в китайской провинции Хэйлунцзян, передает Reuters.
Эмиссия будет проводиться по принципу двухуровневой системы, подчеркнул Му. Выпускать валюту смогут не только Центральный банк, но и другие финансовые учреждения. Кроме того, криптовалюта будет опираться не только на технологию блокчейн, так как с помощью ее одной необходимый Китаю объем транзакций обеспечить не получится, рассказал он.
Центральный банк Китая создал группу для работы над собственной криптовалютой в 2014 году, чтобы снизить издержки из-за использования бумажных банкнот и усилить контроль властей над денежной массой, напоминает Reuters.
Bloomberg связывает прогресс в работе над китайской криптовалютой с запущенной компанией Facebook валютой Libra. Проект компании Марка Цукерберга вызвал обеспокоенность у ряда Центробанков, в том числе у Народного банка Китая, пишет агентство. В конце июня Му заявлял, что Libra должна контролироваться финансовыми властями во избежание потенциальных рисков. Представитель Государственной администрации Китая по иностранным валютам Сунь Тяньци на форуме заявил, что «Libra должна рассматриваться Китаем как иностранная валюта и регулироваться соответствующим образом».
Создаваемая Центробанком валюта, напротив, позволит властям лучше контролировать финансовую систему страны, отмечает Bloomberg. Судя по информации патентов, зарегистрированных Народным банком Китая, пользователи системы смогут скачать цифровой кошелек и обменять юани на криптовалюту, писало агентство в декабре прошлого года. При этом регулятор сможет отслеживать каждую транзакцию.
«Безусловно, из-за объявления о запуске Libra правительства, регуляторы и Центральные банки по всему миру вынуждены были ускорить работу над тем, что касается цифровых активов», — заявил Bloomberg исполнительный директор компании BC Technology Group Дэйв Чепмен. Власти должны рассматривать возможность того, что выпускаемые не государством валюты «радикально» изменят происходящее в сфере финансов и платежей, добавил он.
Александр ПЯТИН, Forbes Staff