13.08.2019 11:00 406

Рубль дешевеет утром вторника на фоне возобновившегося снижения ЕМ-валют после кратковременной хрупкой паузы, и против играют риски последствий торговой войны между США и Китаем, неутихающие протесты в Гонконге, а также грозящая неопределенностью всему ЕМ-сегменту возможная смена нынешнего лояльного к бизнесу руководства Аргентины.

Против рубля играет и обратная конвертация нерезидентами рублевых дивидендов, тогда как поддержкой выступает ожидаемый рост продаж экспортной выручки во второй половине месяца под уплату налогов.

К 10.20 МСК котировки доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,56, и российская валюта теряет около четверти процента от уровней предыдущего биржевого закрытия.

В паре с евро рубль к 10.20 МСК был у отметки 73,37, и здесь рубль близок к уровням вчерашнего закрытия.

На форексе по мере активизации европейских участников рынка возобновились распродажи сырьевых и развивающихся валют, и большинство из них сейчас показывает сходную с рублем динамику, хотя еще менее часа назад изменения были минимальными.

Одновременно пара евро/доллар дешевеет почти на четверть процента с начала дня и оценивается $1,1187.

Баррель нефти марки Brent оценивается в $58,23, что на 0,6% ниже последних вчерашних котировок.

Елена Кожухова из компании Велес Капитал, отмечая снижение рубля на фоне неблагоприятных мировых настроений и уклонения инвесторов от риска, предположила, что серьезных продаж на данный момент ожидать не стоит, "но инвесторы будут следить за развитием событий в течение дня".

Владимир АБРАМОВ; редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ