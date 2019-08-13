13.08.2019 17:00 365

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил генеральному прокурору России Юрию Чайке обращение с просьбой провести повторную проверку законности и обоснованности уголовного преследования партнеров и сотрудников инвестиционного фонда Baring Vostok – Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна и Максима Владимирова, сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Решение о заключении соглашения об отступном между фондом и банком «Восточный» (которое и стало причиной возбуждения уголовного дела) было единогласно принято членами совета директоров банка заочным голосованием, то есть посредством направления бюллетеней без совместного присутствия, что исключает возможность введения в заблуждение Шерзода Юсупова (который впоследствии и обратился в правоохранительные органы) другими членами совета директоров», — говорится в письме.

Законодательство предусматривает гражданско-правовые механизмы защиты законных прав акционеров. Юсупов, как акционер банка, вправе обжаловать в суде решение совета директоров, тем не менее спорное решение ни Юсуповым, ни иными акционерами банка в судебном порядке не оспаривалось. По мнению Титова, это свидетельствует о попытке перевода гражданско-правовых отношений в незаконное и необоснованное уголовное преследование конкретных лиц.

В письме подчеркивается, что установленная следствием стоимость акций компании International Financial Technology Group S.C.A. в размере 600 тысяч рублей вызывает объективные сомнения. Существует обязывающее предложение американского фонда Parus Marine, который готов заплатить за акции 41,2 миллиона долларов США (2,6 миллиарда рублей). Таким образом, подтверждена реальная рыночная стоимость данного актива, пишет Титов.

Бизнес-омбудсмен также упомянул о том, что при избрании для фигурантов дела меры пресечения в виде заключения под стражу суд не принял во внимание наличие в их действиях явных признаков предпринимательской деятельности. Титов подчеркивает, что такая позиция расходится с позицией пленума Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении №48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» и ведет к нарушению части 1.1 статьи 108 УПК РФ, которая предусматривает ограничения для заключения предпринимателей под стражу.

Дело Baring Vostok

По решению Басманного районного суда Москвы в рамках дела заключены под стражу основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, партнер компании Абгарян, директор по инвестициям Зюзин, генеральный директор «Первого коллекторского бюро» Владимиров, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, а также партнер Baring Vostok Дельпаль.

Фонд Baring Vostok занимается прямыми инвестициями в акции компаний на постсоветском пространстве. Калви основал эту структуру в 1994 году. Baring Vostok вкладывался в акции «Яндекса», «ВкусВилла», «Тинькофф Банка» и других крупных проектов. Калви подозревают в особо крупном мошенничестве при заключении сделки по покупке банком «Восточный» акций компании «Первое коллекторское бюро». Следствие считает, что цена на актив была завышена, а сделка принесла банку убытки.

Следствие ссылается на аудиторское заключение PricewaterhouseCoopers о заключенной сделке, которым проданные акции оцениваются в 600 тысяч рублей, что, по мнению следователя, говорит о совершении мошенничества.