14.08.2019 08:10 250

За полгода россияне перевели через систему быстрых платежей (СБП) ЦБ 15 млрд рублей, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. В банках — участниках сервиса добавили, что объем операций каждый месяц растет на 10–30%. А для дальнейшего расширения нужно активнее подключать партнеров, оказывать информационную поддержку и вводить новые сервисы, такие как оплата по QR-коду. Пока переводы через СБП составляют меньше процента от всех перечислений с карты на карту, но темпы их роста впечатляют, а за ближайший год они могут увеличиться до 40–50 млрд рублей, прогнозируют эксперты.

Показала потенциал

С 28 января 2019 года в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей, рассказали «Известиям» в ЦБ. Таким образом, средняя сумма операции — 9,1 тыс. рублей. В последний раз Банк России называл объем перечислений через новый сервис в начале июля: тогда в СБП было проведено всего 1,05 млн операций на сумму 9,5 млрд рублей. Только за полтора месяца общая сумма операций увеличилась примерно на 65%.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Система быстрых платежей ЦБ была запущена в тестовом режиме 28 января 2019 года, на полную мощность сервис заработал 28 февраля. На данный момент к системе подключены 16 банков. Их клиенты-физлица могут совершать мгновенные переводы друг другу по номеру телефона. В отличие от P2P-переводов, за которые взимается комиссия, пока подключение к СБП бесплатно как для банков, так и для пользователей. С 2020 года ЦБ введет комиссию от 0,5 до 3 рублей за каждое перечисление. В рамках системы в этом году также планируется запустить переводы от физлиц в пользу организаций с помощью QR-кодов, а в следующем году — между юрлицами, писали ранее «Известия».

«Известия» спросили банки — участники СБП об объеме операций за полгода. Из названной регулятором суммы переводов почти половина (8 млрд) приходится на Альфа-банк, треть (5 млрд) — на ВТБ, 6,5% (1 млрд) — на Росбанк, 200 млн — на Ак Барс Банк, 85 млн — на СКБ-банк, рассказали «Известиям» в этих кредитных организациях. Остальные банки-участники оперативно не ответили на этот вопрос.

По оценкам опрошенных кредитных организаций, 15 млрд рублей — это крупная сумма, которая говорит о хороших результатах внедрения системы. Все кредитные организации отмечают положительную динамику: каждый месяц объемы переводов растут на 10% в Альфа-банке, на 25% в Росбанке, на 30% в Ак Барс Банке.

На данный момент большинство перечислений осуществляется на чужие карты, а не между счетами клиента в разных финансовых организациях (Me2me), отметили в РНКО «Платежный центр». На старте системы доля Me2me-переводов составляла около 60%, но сейчас она снизилась до 30–40%, подтвердил руководитель направления эквайринга и электронной коммерции Ак Барс Банка Ильназ Ситдиков. При этом использование платформы вытесняет классические P2P-операции, где нужно вводить полный номер карты.

По его словам, в ближайшие полгода ожидается увеличение объема операций вдвое. В ВТБ сообщили, что планируют довести суточную сумму переводов через СБП до 200 млн. Главные факторы развития сервиса — расширение списка участников системы и более активная информационная поддержка, считает директор департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Дамиан Леклер. Развитию СБП будет способствовать внедрение новых сервисов, начиная с оплаты по QR-коду в пользу юрлиц, ожидают в СКБ-банке.

В Сбербанке «Известиям» сообщили, что не комментируют количество переводов в рамках аналогичного системе быстрых платежей сервиса Сбербанк-онлайн.

Меньше процента

По данным ЦБ, за 2018 год общий объем переводов с карты на карту составил 27,4 трлн рублей: в этих масштабах трансакции через СБП составили меньше 1%, подсчитал руководитель экспертной группы Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. С другой стороны, если обычные перечисления показывают полуторакратный рост за год, то СБП за счет статистического эффекта «низкой базы» способна показать увеличение в три-четыре раза до конца 2019 года и составить не менее 50 млрд рублей, прогнозирует он. Радикальный толчок для распространения сервиса даст внедрение переводов в пользу юрлиц, поскольку уже сейчас более 75% трансакций по картам составляет именно оплата в организациях торговли и сервиса, считает эксперт.

Мощный резерв масштабирования СБП проявится в случае подключения к ней Сбербанка, обладающего крупной долей рынка платежей по картам, добавил Марк Гойхман.

— Для такой удобной системы как СБП 15 млрд рублей за полгода — это немного, если учесть, например, что россияне потратили 1,1 трлн рублей на празднование Нового 2019-го года. Потенциал у этой формы платежей огромный и, по моему мнению, практически равен объему всей розничной торговли, — считает партнер и руководитель налоговой практики O2 Consulting Татьяна Сафонова.

У системы быстрых платежей большой потенциал для развития, поскольку в России легко внедряются новые технологии в финансовой сфере. Например, по объему бесконтактных платежей наша страна уже занимает третье место, отметил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. За ближайшие полгода переводы увеличатся как минимум в полтора раза, прогнозирует он. Главный вопрос при подключении банков к системе — безопасность перечислений, чтобы через систему злоумышленники не могли получить доступ к персональным данным и средствам клиентов, считает эксперт.

Наталья ИЛЬИНА

