14.08.2019 08:20 302

Правительство России продлило программу льготных кредитов на приобретение деревянных домов заводского изготовления до конца 2020 года. В среду документ, который вносит такую поправку в постановление кабмина, вступает в силу.

Появление доступных кредитов — крайне важная мера поддержки, говорят эксперты. По их оценкам, до 2021 года можно ожидать увеличения темпов такого строительства до 20 процентов. Все возможности для этого в России есть.

В России, по данным Минпромторга, уже работают 14 крупных заводов по производству деревянных домов. В официальном реестре Ассоциации деревянного домостроения перечислены 77 компаний, занимающихся проектированием, производством и строительством домов из дерева индустриальным способом. В постановлении 2018 года уточняется, что оборот таких компаний должен составлять не менее 200 миллионов рублей в год. Это исключает участие в проекте мелких случайных фирм.

Заводские домокомплекты более качественные, пожаробезопасные. Их быстро и просто собрать. Кроме того, российские заводы-производители предлагают современные технологичные архитектурные решения и отделку.

Такие деревянные дома наиболее экономически эффективны именно за счет скорости возведения (около двух недель). А новые материалы обладают небольшим весом и высокой огнестойкостью.

Минпромторг готовит свод правил, которые позволят строить из дерева 8-этажные жилые дома и 5-этажные общественные здания

В первый год действия льготной "деревянной" ипотеки (в 2018-м) в федеральном бюджете на программу, инициированную Минпромторгом, было заложено около 198 миллионов рублей. Предполагалось, что будет заключено 2,5 тысячи кредитных договоров. Однако по итогам года банки оформили лишь 14 льготных кредитов на деревянные дома.

"Первый эксперимент с кредитованием деревянного домостроения оказался неудачным из-за короткого срока действия программы. Мало кто может себе позволить выплатить стоимость дома под любые, даже самые низкие проценты, но в течение нескольких месяцев, — говорит генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков. — Однако эта программа обратила внимание банков на огромный пласт услуг, связанных с индивидуальным жилищным строительством".

По мнению Олега Паниткова, в данном случае кредитование — инструмент, который не только делает жилье доступнее, но и исключает "серых" строителей, ведь компании должны проходить аккредитацию. То есть такие программы обеспечивают не только повышение качества жилья и его ликвидности, но и "обеляют" рынок.

"Серый" — серьезная угроза. По данным Ассоциации деревянного домостроения, доля "серого" рынка составляет в регионах до 70 процентов. А в дачном строительстве доля шабашников порой достигает и вовсе 100 процентов.

"Получается, что гигантские суммы, по нашим оценкам — около 48 миллиардов рублей, ежегодно недополучает казна в виде налоговых поступлений", — говорит Олег Панитков.

А страдают от этого люди, которые решили сэкономить и поверили, что за один миллион рублей станут обладателями роскошного замка. В итоге им потом приходится переделывать многочисленные недочеты самостоятельно.

Легальные компании работают по договором и имеют определенные обязательства. "Вольные художники" могут строить дома исключительно по своим правилам, что позволяет вытянуть как можно больше денег из покупателя и экономить не только на налогах, но также на квалификации специалистов.

С такой тенденцией согласен и вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, который с продлением программы льготных кредитов также ожидает на рынке деревянного домостроения снижения количества недостроя и нарушений.

"Плюс для банков от этой программы заключается в том, что большее количество заемщиков готовы взять кредит, поскольку он льготный. Также банк, участвующий в программе субсидирования, может привлечь клиентов других банков, которые не в программе, за счет предложения выгодной льготной ставки заемщику", — рассказал Алексей Войлуков.

"Собственно конкуренция между банками за заемщиков или желание сохранить своего клиента — это основная причина, почему некоторые региональные банки крайне заинтересованы в участии в подобных программах. Например, в Программе субсидирования льготных кредитов АПК", — сообщил Алексей Войлуков.

Вместе с тем, по его мнению, индивидуальное жилищное строительство отличается более высокими кредитными рисками. У региональных банков есть такие продукты (под залог недвижимости, автомобилей) и ставки по ним выше по сравнению с ипотечными на квартиры примерно на 3 процента.

Но мы уверены, что банки, клиентами которых являются изготовители деревянных домов, присоединятся к программе", — заключил Алексей Войлуков. А в Минпромторге ожидают, что развитие деревянного домостроения позволит задействовать значительный лесной ресурс страны и привлечь смежные отрасли: такие как производство строительных материалов, энергетика, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, производство потребительских товаров, мебели.

"Отдельное направление, о котором хочется рассказать, — строительство многоэтажных деревянных домов, — отмечал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. — В настоящее время готовятся к утверждению строительные своды правил, которые позволят строить 8-этажные жилые здания и 5-этажные общественные здания из дерева".

Пока же применение деревянного домостроения в России составляет 10 процентов, в то время как в США, Канаде и странах Западной Европы доля деревянных жилых и нежилых зданий в общем объеме строительства доходит до 40 процентов. Возможно в скором времени Россия догонит другие страны по этим показателям.

Как сообщил "Российской газете" Виктор Евтухов, в 2019 году на льготное кредитование деревянного домостроения в бюджете заложено примерно 400 миллионов рублей, на 2020 год — еще столько же.

Предполагается, что льготная ставка по жилищному кредиту на деревянные дома будет на 5 процентов ниже, чем банк устанавливает по обычной ипотеке

Но пока список банков по программе льготной "деревянной" ипотеки не утвержден. Как сообщил "Российской газете" источник, знакомый с ситуаций, это может случиться осенью этого года.

Тогда же должны проясниться и другие вопросы. В постановлении от 2018 года сказано, что размер кредита на приобретение деревянного дома заводского изготовления составляет не более 3,5 миллиона рублей. Заемщик по договору купли-продажи обязуется внести предоплату в размере не менее 10 процентов стоимости дома. Субсидия предполагает снижение ставки по кредиту на 5 процентов. Для жителей регионов эта скидка особенно существенная. Не исключено, что все эти правила могут измениться.

Почему же банки медлят вступать в эту программу? Эксперты объясняют, что помимо плюсов есть и проблемные моменты. Дело в том, что программы субсидирования сконструированы так, что субсидия, по существу, полагается заемщику. А банку, как получателю этой субсидии, просто компенсируют льготную ставку, предлагаемую заемщику. Никаких дополнительных доходов банк напрямую не получает. При этом риск, связанный с заемщиком, остается на банке.

Екатерина ЯСАКОВА