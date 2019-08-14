14.08.2019 08:30 285

Почта-банк предложит клиентам в небольших населенных пунктах, где отсутствует возможность оформить товарный кредит в магазине, сделать это у себя в офисе или почтовом отделении. Таким образом, банк планирует существенно расширить присутствие в сегменте POS-кредитования. Впрочем, участники рынка и эксперты сомневаются, что такой подход сможет принести банку значимое количество клиентов, а также указывают на риски получить не самых качественных заемщиков.

О том, что Почта-банк запускает программу продажи POS-кредитов (кредиты на приобретение товаров) в своих офисах и почтовых отделениях, где присутствует банковский сотрудник, рассказали "Ъ" в самом банке. Традиционно кредиты на товары клиенты оформляют непосредственно в торговых точках. Однако, как указывают в Почта-банке, в небольших населенных пунктах, как правило, нет крупных торговых сетей, а работают в основном местные ритейлеры и интернет-магазины. «Ранее для них продажа товаров в кредит была осложнена техническими возможностями оформления кредитов — отсутствием точек, где клиент мог бы пройти процедуру идентификации и подписать необходимые документы»,— поясняет директор по развитию партнерской сети банка Андрей Павлов. Теперь же после выбора товара в магазине-партнере клиент сможет получить выписку со стоимостью товара и реквизитами магазина и, обратившись в ближайшую точку обслуживания банка, пройти идентификацию и оформить кредит. Денежные средства за товар банк перечислит магазину безналичным способом, после чего клиент сможет забрать покупку.

По данным Frank RG, по состоянию на 1 июля 2019 года портфель POS-кредитов составил 258 млрд руб. Почта-банк занимает второе место по размеру портфеля кредитов на товары с долей рынка 15,8%. На первом месте находится ХКФ-банк — у него 20,8% совокупного объема кредитов в этом сегменте, на третьем ОТП-банк — 13,2%.

По предварительным расчетам банка, новая технология охватит более 4,5 тыс. точек, за год он планирует привлечь порядка 1,65 тыс. новых партнеров — как торговых сетей, так и интернет-магазинов более чем в 1,7 тыс. населенных пунктов. Банк уже провел «пилот» новой схемы. «Из общего количества клиентов, оформивших POS-кредиты по этой технологии в рамках пилотного проекта, 67% — это новые клиенты,— говорит господин Павлов.— Благодаря использованию такого механизма продажи банка в торговых точках, не имеющих возможности самостоятельно оформлять кредиты, выросли на 15%». Банк рассчитывает, что данная технология позволит ему создать самую массовую в стране сеть POS-кредитования, нарастить продажи и долю рынка и занять лидирующее положение в сегменте.

Впрочем, крупнейшие игроки рынка указывают, что для продаж в отдаленных точках уже используются все целесообразные решения. «Сейчас оформить кредит без каких-либо сложностей может сотрудник магазина, либо есть телефонная технология, когда всю необходимую информацию заполняет оператор и отправляет в магазин документы, которые нужно лишь подписать,— говорит зампред правления ОТП-банка Александр Васильев.— Ценность POS-кредита в возможности получить его сразу после выбора товара. Если клиенту необходимо для этого куда-то идти, вероятность оформления ссуды снижается». По словам зампреда правления ХКФ-банка Александра Антоненко, с проникновением интернета в сферу розничной торговли даже в отдаленных населенных пунктах России рынок POS-кредитования становится все более технологичным. «Уже 20% от наших выдач осуществляется через каналы e-commerce»,— поясняет он.

Эксперты полагают, что с помощью подобной технологии выдачи POS-кредитов банку вряд ли удастся значительно нарастить объем. «Конверсия на каждом этаже такого длинного клиентского пути будет снижаться,— говорит гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.— Поэтому оценить масштабность этой истории довольно проблематично». Доля рынка, еще не охваченная крупнейшими игроками сегмента, составляет около 1–2%, считает господин Васильев. По мнению главного экономиста «ПФ Капитала» Евгения Надоршина, большинство граждан, которые были заинтересованы в финансовых услугах, уже имеют кредитную карту, по параметрам вполне заменяющую POS-кредит. «При этом финансовая дисциплина граждан, не пользующихся до сих пор ни одним банковским продуктом, может оказаться невысокой,— отмечает он.— А работать с долгами будет непросто из-за значительных затрат на поездки в регионы».

Светлана САМУСЕВА